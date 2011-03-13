4 کشته در انفجار قندهار / کشته و زخمی شدن 4 نظامی ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای آمریکا، مقامات افغانستان از کشته شدن چهار غیرنظامی افغان در انفجار بمبی کنار جاده ای در جنوب این کشور خبر دادند.

وزارت کشور افغانستان امروز یکشنبه اعلام کرد این افراد در پی انفجار بمبی در مسیر خودروی آنان در ولایت قندهار جان باخته اند. هر چند این بمبها توسط طالبان در مسیر رفت و آمد نظامیان خارجی کار گذاشته می شود، اما بیشتر قربانیان آنها غیرنظامیان هستند.

گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز حاکی است که جنگ این کشور در سال گذشته میلادی حدود سه هزار قربانی غیرنظامی داشته که شبه نظامیان مسئول 75 درصد این جنایات بوده اند.

این در حالی است که عملیاتهای زمینی و هوایی نظامیان ناتو که به ادعای فرماندهان این پیمان نظامی،علیه طالبان صورت می گیرد تا کنون دهها کشته از میان مردم بر جای گذاشته است.

همچنین ریانووستی گزارش داد که در انفجار مشابهی در ولایت دایکوندای در مرکز افغانستان یک نظامی ناتو کشته و سه همقطار وی زخمی شده اند.

فرماندهی نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) امروز یکشنبه با انتشار بیانیه ای ضمن تایید این خبر از اعلام ملیت این افراد و دیگر جزئیات انفجار مذکور خودداری کرد.

با این حال، به گفته "قربانعلی اروزگانی" سروالی این ولایت انفجار امروز در منطقه کجران و به هنگام عبور یک موتورسیکلت نظامی از روی یک مین جاده ای رخ داده است.

بر این اساس، از زمان آغاز سال جدید میلادی تا کنون 80 نظامی ناتو در افغانستان کشته شده اند. گفتنی است سال 2010 با 711 کشته خونین ترین سال حضور ناتو در این کشور بوده است.