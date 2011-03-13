ظرفیت مراکز اسکان فرهنگیان مازندران افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری عصر یکشنبه در جلسه ستاد اسکان استان در ساری افزود: تعداد مراکز اسکان نوروزی در استان از چهار هزار کلاس درس در 500 مدرسه به پنج هزار و 100 کلاس افزایش یافت که تمامی این مراکز آماده پذیرایی از میهمانان فرهنگی سراسر کشور است.

وی، به استقرار اکیپ های دانش آموزی در بخش هلال احمر جهت راهنمایی مسافران اشاره کرد و افزود: ز همه ظرفیت های استان برای میزبانی مناسب میهمانان محترم نوروزی از سراسر کشور استفاده شود.

امیری، به تجهیز و آمادگی 10 مرکز بهداشتی درمانی در شهرهای ساری، بابل، آمل، بهشهر، بابلسر، تنکابن، شیرگاه، نور،نکا ، قائمشهر و چالوس اشاره کرد و گفت: این مراکز به صورت شبانه روزی در ایام تعطیلات نوروزی به مسافران و بیماران خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می دهند.

امیری تصریح کرد: فرهنگیانی که در ایام نوروز سال 90 قصد سفر به مازندران را دارند از 28 اسفند ماه 89 لغایت دوازدهم فروردین 90 می توانند به ستاد اسکان در شهرستان ها و مناطق مازندران مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه امسال 392 مدرسه با سه هزار و 70 کلاس درس شناسنامه دار شدند افزود: 350 کلاس با تجهیز یخچال، تلویزیون و سایر تجهیزات در گروه الف کلاس های میزبان قرار گرفته اند و 2.5 میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز مدارس استان جهت اسکان مسافران نوروزی اختصاص یافت.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران افزود: شهرستان های محمودآباد، بهشهر، چالوس، تنکابن، ناحیه یک و دو ساری با 12 مدرسه و 120 کلاس درس و تجهیزات کامل آمادگی پذیرش اینترنتی مسافران را دارا بوده و میهمانان جهت ثبت نام بایدبه آدرس http://reserve.medu.ir/mazand مراجعه کنند.

امیری گفت: با توجه به قرار گرفتن استان در مسیر سفر زائران علی بی موسی الرضا (ع) و برخورداری از اقلیم مناسب و وجود دریای خزر مازندران همه ساله پذیرای مسافران زیادی از اقصی نقاط کشور می باشد و به همین دلیل همه 32 شهرستان و منطقه آموزش و پرورش افتخار میزبانی مسافران را دارد.

وی خاطرنشان کرد: باشگاه فرهنگیان و مجتمع خزرآباد ساری برای سرویس دهی نهار و شام مسافران نوروزی آمادگی کامل دارند.