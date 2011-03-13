16 میلیارد ریال به اتوبوسرانی شهری در خراسان رضوی کمک شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رشید صحابی عصر یکشنبه در جلسه کمیته استانی حمل و نقل و سوخت ستاد هدفمندسازی یارانه ها با بیان این مطلب اظهار داشت: 50 دستگاه اتوبوس و 30 دستگاه مینی بوس از پنجشنبه هفته گذشته در جهت اهداف اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به خطوط ناوگانهای درون شهری استان افزوده شده است.

وی همچنین از افزایش خطوط اتوبوسرانی در مناطق حضور زائران خبر داد و افزود: در اولین روز از سال 90 که با سخنرانی مقام معظم رهبری در حرم مطهر امام رضا (ع) همراه است و 13 فروردین که به نام روز طبیعت نامگذاری شده سازمان اتوبوسرانی خدمات ویژه ای را برای رفاه حال شهروندان و زائران در نظر گرفته است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استان خراسان رضوی همچنین از راه اندازی کیوسک زائر و استقرار واحدهای دریافت شکایات در مراکز عمومی و در معرض دید مسافران خبر داد و تصریح کرد: این اطلاع رسانی از طریق برنامه های رادیویی و سامانه پیام کوتاه به مردم و شهروندان انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: 660 بازرس نیز به طور محسوس و نامحسوس برای کنترل بر روی تعرفه های خطوط درون شهری و همچنین پاسخگویی به شکایات مردمی طی این ایام در مشهد فعالیت می نمایند.