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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۳۶

در استان مرکزی؛

مسافران نوروزی از 50 درصد تخفیف هتلها برخوردار می شوند

مسافران نوروزی از 50 درصد تخفیف هتلها برخوردار می شوند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان مرکزی گفت: مسافران نوروزی در استان مرکزی از 50 درصد تخفیف هتلها و مهمانسراها برخوردار می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک غلامحسین فرمهینی فراهانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران هدف از اجرای این تخفیفات را افزایش زمان ماندگاری مسافران نوروزی عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه استان مرکزی محل تردد مسافران نوروزی به شمار می آید تلاش می شود  این افراد در این مدت در پارکها و فضاهای به سر نبرده و در مهانسراها و هتلها پذیرش شوند.

وی با تاکید بر اینکه تمام هتلها برای اسکان مسافران آماده هستند اضافه کرد: هتلهای استان مرکزی 700 نفر در روز، مهمان پذیرها 300 نفر، مدارس 500 و مکانهای استیجاری 200 نفر در روز را می توانند پذیرش کنند.

فرمهینی با بیان اینکه 50 کیوسک اطلاع رسانی به مسافران نوروزی اطلاعات می دهند اظهار داشت: 250 سفره هفت سین نیز در شهرهای استان پهن می شود.

وی اضافه کرد: 13 موزه فعال برای بازدید گردشگران آماده شده است و همچنین علاوه بر افزایش زمان کاری موزه ها، جشن و سرور در این مکانها برگزار و سفره هفت سین پهن می شود.

وی راه اندازی ایستگاههای صلواتی، بازارچه های صنایع دستی و برگزاری جشنهای نوروزی را از دیگر برنامه های تدارک دیده شده نوروز 90 عنوان کرد.
 

کد مطلب 1273540

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