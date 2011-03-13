استانداردسازی هتلها اولویت کاری آذربایجان شرقی در سال 90 است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی شامگاه یکشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: توسعه مراکز اقامتی و خدماتی حوزه گردشگری را یکی از راهکارهای ثمر بخشی اقدامات حوزه گردشگری دانست.

به گفته محمدی، سال 1390 سال مهمی برای توسعه خدمات گردشگری در استان آذربایجان شرقی خواهد بود.

محمدی افزود: در سالهای اخیر توسعه صنعت گردشگری با سرعت زیادی در حال انجام است و در این راستا سرمایه گذاری های کلانی برای توسعه زیرساخت های گردشگری انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت ها تاثیر زیادی برای جذب گردشگران دارد، افزود: اگر خدمات مناسبی از سوی دست اندرکاران صنعت گردشگری به گردشگران به ویژه گردشگرانی که از دیگر کشورها برای دیدن جاذبه های کشورمان می آیند ارایه نشود، نمی توانیم شاهد ثمربخشی لازم در این زمینه باشیم.

به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری استان به همین دلیل آموزش نیروی انسانی توانمند و کارا و به روز در برنامه های سال 1390 سازمان قرار گرفته و سال آینده سال آموزش در عرصه گردشگری خواهد بود که اهمیت ویژه ای در حوزه توسعه خدمات اقامتی و خدماتی ایفا می کنند.

وی با تاکید بر اهمیت تورهای ورودی گفت: هرچند معرفی دیگر کشورها و برنامه ریزی برای سفر هموطنان به این کشورها، مفید است، اما با فعالیت تورهای ورودی باید موجب ایجاد تعادل در این زمینه شویم.

محمدی در خصوص لزوم همکاری میان مراکز خدمات مسافرتی و مراکز اقامتی گفت: آژانس های مسافرتی و هتل ها مکمل یکدیگرند و می توان از هم افزایی آنان به نفع توسعه گردشگری بهره برداری نمود و همچنین همکاری هتل ها و مراکز اقامتی و مراکز خدمات مسافرتی منافع مشترکی دارد و می تواند در توسعه فعالیت آن ها موثر باشد.