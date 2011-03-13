حوزه هنری توسعه فرهنگ انقلاب را فراموش نکند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مدیران استانی حوزه هنری امروز با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری و مدیران استانی حوزه هنری برگزار شد.

حجت الاسلام خاموشی در این جلسه گفت: انتظار می‌رود حوزه هنری در تولید برنامه‌های خود،‌ به کیفیت آثار توجه داشته باشد و استان‌ها باید برنامه‌هایی را اجرا کنند که از لحاظ کیفی و کمی قابلیت داشته باشد.

وی افزود: نخستین کاری که حوزه هنری باید انجام دهد این است که با یک سیاستگذاری درست و دقیق در اجرای برنامه‌ها قدم بردارد و هدف اصلی خود که توسعه فرهنگ انقلاب و اصل ولایت فقیه است را فراموش نکند. ‌ما به دنبال آن هستیم که تمام زمینه‌های فعالیت حوزه هنری در عرصه ‌سینما، شعر، کتاب و انیمشین را گسترش دهیم و از لحاظ سرمایه‌گذاری نیز مشکلی نداریم.

رئیس سازمان تبلیغات تعامل دولت‌های نهم و دهم با سازمان تبلیغات را خوب ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر به واسطه این تعامل اتفاقات خوبی در حوزه‌های فرهنگی رخ داده است. در این سال‌ها در راستای توسعه و ترویج فرهنگ انقلابی، اعزام 42 هزار مبلغ به سراسر کشور را داشتیم که این رقم نسبت به دوره‌های قبل که 10 هزار نفر بود از رشد چشمگیری برخوردار بود.

وی جهش به وجود آمده در انقلاب اسلامی را مدیون تلاش‌ و همکاری تمام دستگاه‌های دولتی دانست و گفت: برگزاری جلسات مداوم شورای انقلاب فرهنگی و پیگیری مصوبات آن نیز نشان از توجه به این مقوله دارد. ما وظیفه داریم از آرمان‌های انقلاب و امام خمینی (ره) دفاع و آن را در سراسر منطقه تسری دهیم. تحولات اخیر در منطقه نشان از تاثیرپذیری کشورها از انقلاب اسلامی دارد.

خاموشی ادامه داد: ما نباید اجازه دهیم کسانیکه که دشمن انقلاب و ولایت فقیه هستند به اصل نظام ضربه وارد کنند. ما به عنوان یک دستگاه فرهنگی و متولی نباید اجازه دهیم که این فتنه‌گران با فعالیت‌های خود زیر پای انقلاب را خالی کنند.

رئیس سازمان تبلیغات با اشاره به تحولات منطقه، بحرین و ‌مصر و لیبی را از جمله کشورهایی دانست که به دنبال آن هستند که حکومت کشور خود را بر پایه انقلاب اسلامی بنا کنند و خوشبختانه موفق شده‌اند.