شهر مقاوم بم الگوی مدیریت بحران است

به گزارش خبرنگار مهردر کرمان ، جواد کمالی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ایران یکی از قدرت های مدیریت در بحران است و سازمان ملل اخیرا از مدیریت بحران ایران تشکر کرده است.

وی تصریح کرد: در ایران بعد از چهار سال پایان عملیات بازسازی بم اعلام شد در حالی که درکشوری مثل ژاپن بعد از 11سال جشن بازسازی شهر کوبه اعلام شد و از این حیث ایران به الگوی جهانی تبدیل شده است.

وی یادآورشد: در بحث مدیریت بحران سه اصل وجود دارد ابتدا استحکام بناها دوم آموزش و آگاهی دادن به اقشار مردم درباره بحرانها و حوادث و سوم تعمیم بیمه حوادث و بحرانها در جامعه است.

کمالی ادامه داد: در استان کرمان 64هزار واحد مستحکم در بم ،35هزار واحد در دست اتمام در زرند و 127هزار واحد در طرح بهسازی روستایی داریم که مستحکم هستند و در کنار آن در شهرها مهندسین نظام مهندسی اجازه ساخته شدن واحد های غیر مستحکم را نمی دهند.

وی افزود: اگر بحث استحکام سازی در استان مطرح نبود و اینگونه جدی گرفته نمی شد زلزله اخیر ریگان در حد هزار نفر هم می توانست کشته داشته باشد اما با توجه به مقاوم سازی هایی که انجام شده بود حجم خسارات جانی کم بود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در استان کرمان دو بیمارستان صحرایی در سطح ملی وجود دارد و استان کرمان پرچمدارنظام مهندسی شهری و نظام فنی مهندسی در کشور است 12اتاق بحران در سطح استان فعال است و در کل تجربیات حوادث در استان باعث آمادگی ویژه مسئولین در استان شده است.

معاون استاندار کرمان گفت: چهار مرکز زلزه نگاری در استان بصورت فعال داریم و سه مرکز دیگر در مرحله اقدام نهایی هستند.

وی ادامه داد: نقش خبرنگاران در حوادث و بحرانها نقشی تاثیر گذار و جدی است به گونه ای که می توان با حضور خبرنگاران به شفاف سازی و خبررسانی به موقع دست یافت.

وی افزود: خبرنگاران باید هر جا مشکلی در حوزه مدیریت بحران می بینند به مسئولین گوشزد کنند و با استفاده از تجربیات قبلی نسبت به تقویت کارهایی که مدیریت بحران در برنامه دارد کمک حال باشند.

وی ادامه داد: وقتی که اطلاع رسانی دیر می تواند هزینه ها را بالا ببرد می توان به اهمیت کار خبرنگاران بحران پی برد وقتی زلزله بم 1500میلیارد تومان به صورت تسهیلات یا کمک بلا عوض خرج روی دست دولت می گذارد پس می توان به اهمیت مدیریت در بحرانها و همچنین اهمیت اطلاع رسانی سریع و مدیریت کار رسانه ای حساستر بود.

وی یادآورشد: هم اکنون بم به الگوی جهانی تبدیل شده است و این به دلیل مدیریت بحرانی است که توسط تمام کشور در بم اجرا شد.

کمالی افزود: کمک خبرنگاران بحران در استان بسیار خوب بوده و رسانه ها می توانند با گوشزد کردن نقاط ضعف و توجه دادن به نیازهای استان بیش از این به مسئولین مدیریت بحران کمک رسان باشند.

