مصرف آب روستاهای قم 10 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سعید ابوالقاسمی‌راد ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای موفقیت آمیز قانون هدفمندی یارانه در کشور بیان داشت: استفاده بهینه از منابع موجود، پرهیز از اسراف و حفظ منابع آبی از جمله اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است.



وی با تاکید بر استفاده بهینه از منابع آبی خاطر نشان کرد: با استفاده بی‌رویه از منابع آبی، این منابع به سرعت از بین می‌رود و سفره‌های زیرزمینی تخریب می‌شود لذا چاره‌ای نداریم که در مصرف آب دقت لازم را داشته باشیم.



ابوالقاسمی راد با اشاره به اقدامات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم به منظور اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: از ابتدای اجرای قانون هدفمندی از طریق رسانه‌ها اهداف این طرح را برای مردم تبیین کردیم و مردم نیز ما را در اجرای هر چه بهتر آن یاری رساندند.



وی با بیان اینکه با اجرای قانون هدفمند یارانه‌ها شاهد کاهش مصارف آب در روستاهای استان بودیم، ابراز داشت: مردم با آگاهی از اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها، مصارف آب ‌بر خود را کاهش دادند.



سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم همچنین از کاهش 10 درصدی مصرف آب از ابتدای طرح هدفمندی یارانه‌ها تا کنون در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها این حساسیت در مردم به وجود آمده است و مردم به سمت استفاده صحیح از آب و کاهش مصارف غیرضروری حرکت کردند.



تعریف 45 پروژه برای تامین آب روستاهای قم



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 45 پروژه برای تامین آب روستاهای قم تعریف شده است، تصریح کرد: در این میان ساخت 2مجتمع آبرسانی برای 80 روستا و سلفچگان از بزرگ‌ترین پروژه‌های آبرسانی در روستاهای استان می‌باشد که با اجرای کامل این دو پروژه مشکل آب روستاهای قم برطرف خواهد شد.



پیشرفت 90 درصدی عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی سلفچگان



ابوالقاسمی راد در ادامه با بیان اینکه عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی سلفچگان بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همت و تلاش مضاعف و تخصیص اعتبار بتوانیم این پروژه را تا ابتدای سال آینده به بهره‌برداری کامل برسانیم.



وی همچنین با اشاره به ورود آب سرشاخه‌های دز به قم در اوایل سال آینده گفت: با پروژه‌هایی که شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اجرا کرده است انشاالله با ورود آب سرشاخه‌های دز به قم، روستائیان نیز از این آب گوارا بهره‌مند خواهند شد.

