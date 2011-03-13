سلطان قابوس اختیارات پارلمان عمان را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عمان، منابع خبری اعلام کردند که مطابق حکم "سلطان قابوس" به پارلمان عمان اختیارات بیشتری از نظر قانونگذاری و نظارتی داده می شود.

این منابع تاکید کردند : به موجب این حکم کمیته فنی متشکل از متخصصان برای اصلاحات اساس نامه دولت و اینکه اختیارات پارلمان را افزایش دهد، تشکیل شده است.

منابع مذکور تصریح کردند که این کمیته سی روز فرصت دارد که گزارشی به سلطان قابوس دهد.

شایان ذکر است که سلطان قابوس برای راضی کردن معترضان کابینه این کشور را ترمیم کرد و دستور ایجاد 50 هزار فرصت شغلی جدید را صادر کرده است.