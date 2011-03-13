مجتمع تجاری عرضه مستقیم سنگ قبر در همدان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان؛ حجت الاسلام سید حسن رضوی در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه تا کنون تنها 40 هکتار از زمین های وقفی باغ بهشت مورد استفاده قرار گرفته است، اظهار داشت: برای ساماندهی 67 هکتار باقیمانده، اداره اوقاف و امور خیریه طرحی را تدوین کرد که این طرح در هیئت امنای آرامستان نیز به تصویب رسید.

رضوی افزود: مرحله مطالعاتی این پروژه به پایان رسیده و عملیات اجرایی آن از هفته جاری آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه تا دوسال دیگر دفن اموات در فاز دوم باغ بهشت آغاز می شود، گفت: برای جلوگیری از ایجاد ترافیک و تسهیل عبور و مرور در این فاز، بلوار 75 متری به نام بلوار سیدالشهدا از سمت بلوار آیت الله موسوی در حال احداث است.

رضوی ادامه داد: در احداث این بلوار 75 متری 50 سال آینده هم در نظر گرفته شده و تا کنون 40 متر مربع از مسیر این بلوار خاک برداری شده است.

وی احداث مجتمع تجاری برای عرضه مستقیم سنگ قبر، احداث 100 آرامگاه خانوادگی، ساخت المان برای تمامی قطعه ها، ساخت سقاخانه برای 19 قطعه در فاز اول و احداث پارک بازی برای کودکان و فضای سبز را از دیگر برنامه های این طرح برشمرد.

متأسفانه آرامستان همدان همواره مورد غفلت قرار گرفته است

وی در ادامه با اشاره به اینکه باغ بهشت همدان تا 20 سال آینده برای تدفین اموات ظرفیت دارد، گفت: در 45 سال گذشته هیچگونه نشست خبری در خصوص آرامستان همدان برگزار نشده که این امر نشاندهده آن است که متأسفانه آرامستان همدان همواره مورد غفلت قرار گرفته است.

رضوی با بیان اینکه باغ بهشت همدان تنها آرامستان وقفی در کشور است، گفت: در گذشته مرسوم بود که اموات را در محله های مختلف و مجاور با منازل مسکونی دفن می کردند که این اقدام نوعی ناهنجاری اجتماعی محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه برای پیش گیری ازتدفین اموات در محله های مسکونی شهر همدان، آیت الله ملاعلی آخوند همدانی در دهه 40 شمسی زمینی به مساحت 107 هکتار خریداری و آن را به منظور تبدیل به آرامستان، وقف کرد، گفت: آرامستان همدان یکی از با سابقه ترین آرامستان های کشور است.

امسال دو هزار و 676 نفر در باغ بهشت همدان دفن شدند

رضوی خاطر نشان کرد: از زمان شکل گیری آرامستان همدان تا کنون 85 هزار نفر از افرادی که در شهرستان همدان و توابع آن فوت کرده اند در باغ بهشت دفن شده اند که دو هزار و 676 نفر از این تعداد به سال جاری مربوط می شود.

رضوی با بیان اینکه در سال جاری دو هزار و 500 قبر دو طبقه در باغ بهشت همدان احداث شده است گفت: علاوه بر این، امسال برای دفتر نمایندگی اداره ثبت احوال نیز برای باطل کردن شناسنامه ها در باغ بهشت راه اندازی شد.

عضویت همدان در اتحادیه آرامستان های کشور

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان در بخش دیگری از صحبت های خود از عضویت همدان در اتحادیه آرامستان های کشور خبر داد و گفت: این اتحادیه قوانین خاصی را برای آرامستان ها تعریف کرده و کلاس های آموزشی را نیز در این زمینه برگزار می کند.

رضوی خاطر نشان کرد: همدان امسال در این اتحادیه عضو شده است و درصددیم تا در سال 90 گواهی استاندارد را از این اتحاده دریافت کنیم.

پنجشنبه آخر سال به کنترل و برنامه ریزی نیاز دارد

وی تأکید کرد: طبق آمار سال گذشته در پنجشنبه آخر سال 88، از ساعت 12 ظهر تا 18 عصر حدود 17 هزار وسیله نقلیه و 100 هزار نفر وارد باغ بهشت شدند که ساماندهی این تعداد از مردم و وسایل نقلیه آنها به کنترل و برنامه ریزی نیاز دارد.

رضوی ادامه داد: بر اساس رایزنی ها صورت گرفته، در آخرین پنجشنبه سال 89، نیروهای راهوار برای ساماندهی ترافیک، نیروهای انتظامی برای برقراری امنیت تلاش می کنند و مأموران آتش نشانی به همراه یک دستگاه آمبولانس در باغ بهشت حضور خواهند داشت.