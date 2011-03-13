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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۲۸

پنج کیلوگرم کراک در ایرانشهر از معده شش قاچاقچی خارجی کشف شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی ایرانشهر گفت: پنج کیلوگرم ماده مخدر کراک به صورت انباری از معده شش قاچاقچی تبعه بیگانه در ایرانشهر کشف شد.

سرهنگ سید شاهپور کاظمی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: در پی گزارش رسیده مبنی بر حمل مواد مخدر توسط تعدادی اتباع بیگانه بصورت انباری در بدن و ورود آنان به این شهرستان اکیپ هایی از پلیس مواد مخدر وارد عمل شدند.

وی گفت: ماموران انتظامی با انجام اقدامات پلیسی و کنترل همه مسیرهای ورودی و خروجی این شهرستان موفق به شناسایی یک دستگاه خودرو پژو با شش سرنشین از اتباع خارجی شدند.

وی افزود: راننده این خودرو با مشاهده ماموران و عدم توجه به ایست آنان، از محل متواری شد که با اقدامات غافلگیرانه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، این خودرو متوقف و راننده و همه سرنشینان آن دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی ایرانشهر بیان داشت: در تحقیقات و بررسی های اولیه پلیس و احتمال حمل و جاسازی مواد مخدر توسط این افراد پس از معاینات پزشکی مشخص شد متهمان دستگیر شده دارای مواد مخدر به صورت انباری هستند.

سرهنگ کاظمی گفت: پنج کیلوگرم هروئین فشرده (کراک) از معده این افراد کشف شد.

کد مطلب 1273557

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