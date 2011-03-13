پنج کیلوگرم کراک در ایرانشهر از معده شش قاچاقچی خارجی کشف شد

سرهنگ سید شاهپور کاظمی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: در پی گزارش رسیده مبنی بر حمل مواد مخدر توسط تعدادی اتباع بیگانه بصورت انباری در بدن و ورود آنان به این شهرستان اکیپ هایی از پلیس مواد مخدر وارد عمل شدند.

وی گفت: ماموران انتظامی با انجام اقدامات پلیسی و کنترل همه مسیرهای ورودی و خروجی این شهرستان موفق به شناسایی یک دستگاه خودرو پژو با شش سرنشین از اتباع خارجی شدند.

وی افزود: راننده این خودرو با مشاهده ماموران و عدم توجه به ایست آنان، از محل متواری شد که با اقدامات غافلگیرانه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، این خودرو متوقف و راننده و همه سرنشینان آن دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی ایرانشهر بیان داشت: در تحقیقات و بررسی های اولیه پلیس و احتمال حمل و جاسازی مواد مخدر توسط این افراد پس از معاینات پزشکی مشخص شد متهمان دستگیر شده دارای مواد مخدر به صورت انباری هستند.

سرهنگ کاظمی گفت: پنج کیلوگرم هروئین فشرده (کراک) از معده این افراد کشف شد.