شادی های چهارشنبه سوری نباید موجب سلب آسایش دیگران شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار سرتیپ دوم حمید فهیمی راد یکشنبه شب در سالن جلسات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به مراسم "چهارشنبه سوری" اظهار داشت: افراد می توانند انواع شادی را داشته باشند اما این شادی نباید به گونه ای باشد که باعث مزاحمت و سلب آسایش مردم شود.



وی تصریح کرد: اینکه افراد معلوم الحالی پیدا شوند و در ساعت 2 بامداد، بزن و بکوب راه بیاندازند و سر و صدا به پا کنند با چه منطقی قابل سازش است.



فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی با بیان اینکه در این ایام خانواده ها باید مسائل لازم را به فرزندانشان گوشزد کنند، افزود: اموری که سبب مزاحمت برای مردم و جامعه می شود نباید صورت بگیرد و در این زمینه نقش خانواده ها بسیار پر رنگ است چرا که آنها باید به فرزندانشان بگویند که برای چند ساعت شادی، نباید آسایش را از مردم گرفت.



فهیمی راد خاطرنشان کرد: در سال گذشته پلیس برای رفع مزاحمت ها اقدامات خوبی را صورت داد که همان اقدامات نیز بر اساس خواسته های مردم و تماس شهروندان بود.



از ورود مواد محترقه به استان جلوگیری کرده ایم



وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "در خصوص جلوگیری از ورود مواد محترقه به سطح شهر و استان چه اقداماتی را صورت داده اید" گفت: امسال نسبت به سال گذشته از یک ماه اقدامات لازم را انجام داده ایم تا بر چنین مواردی بیش از پیش مسلط باشیم چرا که اکثر محموله های محترقه از استانهای دیگر وارد خراسان رضوی و مشهد می شود.



فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: نیروی انتظامی بر این مسئله اشراف دارد و تا کنون محموله های بسیار سنگینی را در رابطه با مواد محترقه کشف کرده ایم که تعداد کشفیات در برخی محموله ها به 800 هزار ماده محترقه می رسد.



سردار فهیمی راد گفت: بر همین اساس با سازندگان مواد محترقه نیز جلساتی را داشته ایم که آنها به خوبی همکاری کردند و طی این جلسه قرار شد که به هر کسی مواد را ندهند.



وی با بیان اینکه امیدوارم در چهارشنبه آخر سال 89 حادثه ای نداشته باشیم، تأکید کرد: اقدامات ما در زمینه پیش گیری از حادثه های چهارشنبه آخر سال و جلوگیری از ورود مواد محترقه خوب بوده است، امیدوارم هیچ اتفاقی در این روز رخ ندهد.

فهیمی راد همچنین در خصوص طرح های نوروزی نیروی انتظامی خراسان رضوی گفت: این طرحها از تاریخ 25 اسفند ماه آغاز و عملیاتی می شود و بر همین اساس نیروهای مان را در حالت نسبتا آماده باش قرار داده ایم.



وی افزود: از 25 اسفند ماه 89 تا 16 فروردین سال آینده، پیک کاری نیروی انتظامی است چرا که معمولا زائران در این محدوده زمانی در استان حاضر می شوند و به همین خاطر برنامه ریزی هایی را نیز انجام داده ایم.



فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی در ادامه افزود: در چند محور مواصلاتی در استان نیز که از ترافیک نسبتا قابل توجهی برخوردار است برخلاف گذشته، از 40 واحد انتظامی نیز استفاده خواهد شد.



وی اضافه کرد: در سالهای گذشته عوامل نیروی انتظامی به صورت پیاده در مکانهای پرترافیک حضور داشتند اما امسال امکانات و خودرو در اختیارشان قرار دارد و این مواضع را کنترل می کنند.



برخورد قاطعانه پلیس با متخلفان جاده ای



فهیمی راد با اشاره به سیستم هوشمند جاده ای نیز گفت: هر کس در جاده ها و محورهای مواصلاتی به مشهد مرتکب تخلف شود، این موضوع قطعا بوسیله سیستم هوشمند به پلیس اطلاع رسانی می شود و با خودروی مذکور نیز در پلیس راه متوقف می شود و با اعمال قانون برخورد قاطعانه خواهد شد.



وی ادامه داد: نیروی انتظامی با هرگونه رانندگی حادثه ساز در هر شرایطی به شدت برخورد قانونی می کند و امیدوارم از زائران علی ابن موسی الرضا کسی چنین تخلفی را مرتکب نشود چرا که خودروی افراد متخلف را تا پایان تعطیلات به پارکینگ منتقل می کنیم و تا آخر این ایام نیز ترخیص نمی شود.



فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی در ادامه یادآور شد: واحدهای نیروی انتظامی در جاده ها جدای از پلیس راه است و ما در محورهای جاده ای از 40 واحد مستقل استفاده می کنیم.

حضور 22 واحد گشت کنترل نامحسوس نیروی انتظامی در جاده ها



فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی با بیان اینکه 22 واحد گشت نامحسوس در محورهای مواصلاتی به مشهد مقدس حضور می یابند، گفت: در کنار این گشت های کنترل نامحسوس همچنین 190 تیم گشت جاده ای از پلیس راه خراسان رضوی خواهیم داشت.



وی افزود: همچنین تعدادی از گشت های پلیس راه حاضر در محورهای کم ترافیک، به مکان های پرترافیک اعزام می شوند و 10 تیم خدماتی نیز برای تسهیل امور در خدمت زائران آقا علی ابن موسی الرضا قرار می گیرد.



از لحاظ امنیتی برای زائران مشکلی بوجود نمی آید



فهیمی راد گفت: از بدو ورود زائران به خراسان رضوی و مشهد الرضا تدابیر ویژه ای را در نظر گرفته ایم و در همین راستا کمپ هایی برای تسهیل زائران داریم که با حضور زائران عزیز در این کمپ ها قطعا نمی گذاریم مشکلی از لحاظ امنیتی برای شان بوجود بیاید.



"در ایام نوروز 83 گشت انتظامی را در استان داریم"، فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی با بیان این جمله تصریح کرد: در کنار گشت های انتظامی، 454 گشت موتوری داریم که از 250 گشت "پیاده زوجی" هم استفاده می شود.



وی تأکید کرد: گشت های پیاده برای مکانهایی مانند مراکز تجاری و بازارهای خرید کالا است که پلیس بوسیله خودرو نمی تواند حضور داشته باشد و به کمک گشت های پیاده سعی داریم تا بهترین امنیت ممکن را برای زائران بوجود بیاوریم.



فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی اظهار داشت: با وجود حضور حداکثری نیروهای انتظامی برای تسهیل امور زائران رضوی و شهروندان مشهدی همچنین 52 گشت نظارتی هم در سطح استان خراسان رضوی فعالیت می کنند تا اقدامات نیروی انتظامی را مدنظر قرار بدهند و بر حسن انجام وظیفه و خدمت رسانی به جامعه توسط پلیس، نظارت داشته باشند.