25 کاروان مذهبی در بارگاه حضرت معصومه عزاداری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد حسن صباغیان در نشست خبری کاروان حرم تا حرم که ظهر یکشنبه برگزار شد با اشاره به اینکه امسال ششمین دوره اعزام مسئولین هیئتهای مذهبی است، افزود: در این 6 سال تعداد زائران به حرم حضرت معصومه با افزایش چشمگیری روبرو بوده و از 500 نفر به 1500 نفر رسیده است .

وی ادامه داد: این افزایش نشانگر مشتاقان به زیارت و عزاداری در بارگاه حضرت معصومه است که انتظار می رود در سال های بعد نیز به تعداد عاشقان و زائران این حضرت افزوده شود .

رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان خراسان رضوی در خصوص بودجه اختصاص یافته به این هیئت عزاداری اظهار داشت: نیمی از این اعتبار به وسیله مسئولین استانی و 50 میلیون تومان آن توسط شورای هیئتهای مذهبی تامین شده است .

صباغیان افزود: ملاقات این هیئت مذهبی با مراجع تقلید و عزاداری سنتی مشهد در حرم حضرت معصومه که از طریق رسانه پخش خواهد شد از برنامه های این سفر خواهد بود .

وی ضمن بیان میانگین سنی مسئولینی که در این سفر زیارتی شرکت می کنند تصریح کرد : میانگین سنی این افراد بین 40 تا 45 است .

صباغیان با اشاره به تاثیر این سفرهای زیارتی گفت: زیارت تاثیر به سزایی برروح و روان آدمی خواهد داشت و انسان را از یکنواختی رها می کند به ویژه زیارت حضرت معصومه که در فرهنگ دینی ما بسیار سفارش شده است .

وی خاطرنشان کرد: این کاروان زیارتی امکانات مطلوبی را در اختیار زائران قرار خواهد داد که اسکان دهی مناسب، پذیرایی با غذای گرم و میان وعده را شامل می شود .