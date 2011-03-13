اطلاع رسانی به موقع از بروز شایعه در زمان بحران جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، طاهر جبلی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران بحران کرمان گفت: استان کرمان با دارا بودن دو هزار نیروی آموزش دیده و آماده که در هر لحظه در اختیار هلال احمر هستند وضعیتی بهتر از دیگر استانها دارد.

وی افزود: پتانسیل خوبی در استان کرمان وجود دارد اما با توجه به وسعت استان و میزان حوادثی که در استان رخ می دهد جای افزایش تا سه هزار نفر را دارد.

وی یادآورشد: هر خانواده یک امدادگر شعار جمعیت هلال احمر است و اگر محقق شود می توان نسبت به کاهش جدی خسارات در حوادث خوشبین بود چرا که در هر حادثه ای این افراد خانواده هستند که بهترین کمک رسانی را می توانند انجام دهند.

جبلی گفت: یکی از نتایج حضور خبرنگاران بحرانی به صفر رساندن حاشیه و شایعات است که در زلزله ریگان شاهد این موضوع و کاهش حاشیه ها بودیم.

وی افزود: رسالت رسانه ها در بحرانها در سه بخش است قبل از بحران در آموزش دهی ، در حین بحران در اطلاع رسانی سریع و صریح و بعد از بحران که در هریک از این مراحل می توان با اطلاع رسانی متناسب در کاهش اثرات بحران کمک کرد.

وی گفت: قبل از بحران با آموزش و دادن اطلاعات کافی به مردم آنها را برای مواجهه با بحران آماده می کنیم در حین بحران یا حادثه با اطلاع رسانی دقیق و سریع به مسئولین در جمع کردن حادثه کمک می شود و بعد از بحران با استفاده از تجربیاتی که به دست آمده در کاهش آثار بحران کمک کرد.

وی یادآورشد: در زلزله ریگان اگر نیم ساعت دیرتر اطلاع رسانی می شد شایعات شروع می شد که خوشبختانه با سرعت کار رسانه ها این موضوع اتفاق نیفتاد.

وی گفت: از 14حادثه ای که درجهان اتفاق می افتاد 11تا 12حادثه در ایران رخ می دهد که حجم کار بالای هلال احمر در ایران را می طلبد.

وی از پرداخت بودجه برای ستاد بحران خبرنگاران در استان کرمان خبر داد و گفت: باید خودرویی مناسب برای خبرنگاران بحرانی در استان در نظر گرفته شود تا بهتر بتوانند در زمینه اطلاع رسانی در بحرانها کمک و یاور مسئولین باشند.

وی یادآورشد: اگر قلم خبرنگاران بحران اندکی انحراف داشته باشد این انحراف آن سوی مرزها و توسط کسانی که از منابع خبری خبرنگاران ما استفاده می کنند چند برابر می شود و اگرقلم همراه با صداقت و شفافیت باشد قلم خبرنگاران محلی مان می تواند بین المللی شود.