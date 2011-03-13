نماینده شورای ملی انتقالی برای کشتن "قذافی" جایزه گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البشیر، "عبدالمهم الهونی" گفت : مبلغ 60 میلیون دلار برای کسی که قذافی را بکشد اختصاص داده ایم این مبلغ زیاد است، اما در برابر توقف خونریزی ها رقم زیادی به حساب نمی آید.

وی افزود: رقم فوق در مقایسه با ممانعت از خونریزی و کشتار مردم لیبی و حیف و میل اموال نفتی رقم ناچیزی است. هم اکنون آنچه ضرورت دارد رهایی مردم لیبی از دست قذافی است به ویژه که وی به کشتار مردم و ویرانی منابع نفتی می پردازد.

از سوی دیگر شماری از بازرگانان نیز برای زنده یا مرده قذافی پنج میلیون دلار جایزه تعیین کردند. این بازرگانان همچنین سه میلیون دلار برای زنده یا مرده فرزندان قذافی اختصاص داده اند.

آنها همچنین نیم میلیون دلار برای مقامات عالی رتبه رژیم قذافی و 150 هزار دلار برای مقامات رده پایین اختصاص داده اند.

شایان ذکر است که رژیم قذافی مبلغ نیم میلیون دینار لیبی برای کسی که "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای ملی موقت لیبی اختصاص داده بود.