دو واحد فروش مواد محترقه در خراسان جنوبی پلمپ شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، امیر احمدعلی گودرزی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به استناد قانون مجازات اسلامی هرگونه قاچاق، خرید، فروش و مواد منفجره و محترقه به طور غیر مجاز جرم محسوب شده و مرتکب آن به مجازات مدرج در قانون محکوم می شود.
وی افزود: همچنین به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامی هر فردی با هیاهو، جنجال و حرکات غیرمتعارف یا با تعرض به افراد مخل نظم و آرامش عمومی شود و یا مردم را از فعالیت باز دارد از سه ماه تا یک سال حبس و 75 ضربه شلاق محکوم می شود.
فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی یادآور شد: با کسانی که شئونات اسلامی را رعایت نکنند و در سطح استان سبب ایجاد هنجارشکنی شوند با هماهنگیهای انجام شده با مسئولان قضایی برخورد و دستگیر و ضمن توقیف خودروی آنها تا 15 فروردین 90 میهمان نیریو انتظامی خواهند بود.
گودرزی افزود: با تلاش مأموران انتظامی استان مقادیر زیادی انواع مواد محترقه کشف و در این ارتباط تعداد پنج نفر دستگیر و دو واحد صنفی نیز پلمپ شده است.
فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی تصریح کرد: با توجه به گرایش انحرافی مراسم چهارشنبه آخر سال از سنتی به صنعتی، آمارها نشانها می دهد که بیشترین قربانیان چهارشنبه آخر سال کودکان و نوجوانان هستند لذا خانوادهها باید از کودکان و نوجوانان خود مراقبت کنند تا شاهد بروز حوادث دلخراش و غیرقابل جبران نباشیم.
امیرگودرزی تصریح کرد: همه ساله در آستانه ایام نوروز شاهد گزارشهای زیادی از نقص عضو افراد که بعضا شامل نابینایی دائم، قطع دست، پا و انگشتان، سوختگی اعضای بدن و مرگهای فجیع در سطح کشور هستیم که در اثر یک لحظه غفلت رخ داده است.
وی با اشاره به اینکه پلیس هیچگاه با شادی مردم مخالف نیست، ادامه داد: نگاه پلیس به چهارشنبه آخر سال یک نگاه فرهنگی و پیشگیرانه است و بر همین اساس استفاده غیرمجاز از مواد محترقه و سلب آسایش مردم را تهدید علیه امنیت عمومی می داند.
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