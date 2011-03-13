زمان پیشرفت همه جانبه استان کرمانشاه فرا رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر یکشنبه در جلسه توسعه باغات شهرستان قصرشیرین که در استانداری برگزار شد، از توانمندیهای استان در بخشهای مختلف و از جمله کشاورزی سخن به میان آورد و بر اقتصادی شدن آن تاکید کرد.

وی بحث توسعه باغات را نیز بسیار مهم ارزیابی و تصریح کرد: استان کرمانشاه به خاطر دارا بودن آب و خاک مناسب باید به سمت احداث 20 هزار هکتار باغ برود که این مهم جز با همراهی تمامی دستگاه ها میسر نخواهد شد.

هاشمی در ادامه شناسنامه دار شدن باغات استان را گامی موثر برای جلوگیری از تخریب آنها عنوان کرد و گفت: امروز باغ و فضای سبز نقش مهمی در شاداب سازی روحیه انسانها داشته و می تواند در جذب گردشگر و توریست نیز موثر باشد که این عوامل خود به توسعه و رونق استان کمک شایانی می کنند.

وی همچنین توسعه باغات شهرستان قصرشیرین را نیز مورد تاکید قرار داد و از شرکت آب منطقه ای کرمانشاه خواست تا نسبت به حل مشکل کم آبی نخلستان های این منطقه مرزی اقدامات لازم را انجام دهند.

بنیاد مستضعفان700میلیارد ریال در منطقه مرزی قصرشیرین سرمایه گذاری می کند

در این جلسه همچنین مقرر شد تا چهار هزار هکتار از مناطق پاکسازی شده شهرستان قصرشیرین برای کشت انواع خرما به سازمان بنیاد مستضعفان کشور قرار گیرد.

نماینده بنیاد مستضعفان کشور در این جلسه با اشاره به اینکه برای کشت هر کدام از ارقام مختلف خرما حدود 40 میلیارد ریال هزینه در بردارد، از سرمایه گذاری حدود 700 میلیارد ریالی این بنیاد در منطقه مرزی قصرشیرین خبر داد.