مقابله با آسیبهای اجتماعی نیازمند فضاسازی رسانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سرهنگ جهانگیر کریمی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نیروی انتظامی استان اصفهان در سال جاری طرح ویژه جامع پیشگیری از آسیب اجتماعی را به دستور فرمانده انتظامی استان اصفهان در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه جایگاه خاصی برای طرح انعکاس اخبار انتظامی در رسانه ها و مطبوعات در نظر گرفته شده است، افزود: همواره در سال 89 سعی بر تعامل با رسانه ها داشته ایم.

سرهنگ کریمی تصریح کرد: در سال جاری همکاری گسترده ای را با مطبوعات داشته که در این مدت نقاط قوت راشناسایی کرده که امید است در سال 90 نقاط قوت تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در دنیا جنگ، جنگ نرم افزاری وسایبری است، اضافه کرد: فضای رسانه ها تاثیر به سزایی بر پیشبرد اهداف نیروی انتظامی و همکاری و همراهی با این ارگان دارد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با تاکید بر اینکه تبلیغ بی بندو باری ها و بسیاری از آسیب های اجتماعی از آن سوی مرزها هدایت می شود، ادامه داد: آسیب هایی ترویج شده باید با وسیله و ابزار رسانه ای و اتخاذ تهمیدات ویژه پلیس و نیروی انتظامی از طریق مطبوعات مطرح و مقابله شود.

وی مطبوعات و رسانه های خبری را بستر بسیار مناسبی برای ترویج و هشدار های پلیس و نیروی انتظامی برشمرد.

