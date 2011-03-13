10 هزار و 800 همدانی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان سرهنگ روح الله عروجی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: این زائران در قالب کاروانهای راهیان نور از 28 اسفند ماه جاری تا 13 فروردین سال 90 به مناطق جنگی اعزام خواهند شد.

عروجی با اشاره به آغاز اعزام این کاروان ها از 30 دی ماه اظهار داشت: تا کنون 11 هزار و139 نفر از استان همدان متشکل از اساتید، ورزشکاران، دانش آموزان، دانشجویان و افسران جدید سپاه در قالب کاروان راهیان نور به مناطق جنگی اعزام شده اند .

وی با بیان اینکه دوران دفاع مقدس همچون گنجی است که باید به نسلهای آینده منتقل شود، اظهار داشت: اردوهای راهیان نور بهترین ابزار برای انتقال فرهنگ شهدا و آرمانهای مقدس امام (ره ) است.

رئیس ستاد راهیان نور سپاه انصارالحسین استان همدان خاطر نشان کرد: قرارگاه مرکزی این ستاد از 26 اسفند ماه در شهر اهواز برای خدمت رسانی به زائران مستقر خواهد شد.

سرهنگ روح الله عروجی با اعلام اینکه استان همدان تا کنون با هیچگونه حادثه ای در زمینه اعزام زائران مواجه نبوده است، ادامه داد: استان همدان در سال 73 نخستین کاروان راهیان نور را به مناطق عملیاتی اعزام کرد.

جشنواره تولیدات فرهنگی راهیان نور برگزار می شود

عروجی در ادامه با قدردانی از همراهی و مشارکت ستاد پشتیبانی استانداری و همکاری مردم خاطرنشان کرد: امسال جشنواره تولیدات فرهنگی راهیان نور در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این جشنواره بهترین عکس از مناطق جنگی انتخاب خواهد شد، گفت: منتخبان به جشنواره کشوری راه خواهند یافت.

عروجی با اشاره به شعار امسال کاروان های راهیان نور اظهار داشت: شعار "راه شهیدان راه بصیرت است" برای سال جاری انتخاب شده است.

رئیس ستاد راهیان نور سپاه انصارالحسین استان همدان ادامه داد: برای آموزش راویان کاروان های راهیان نور برنامه ها به نحوی انجام شده که در بیانات خود به خوبی نقش شهدای دفاع مقدس را روایت کنند.

وی با بیان اینکه اعزام دانش آموزان مقطع ابتدایی به این مناطق رایگان است، افزود: برنامه ریزی ها به نحوی است که در آینده اعزام کاروان ها به مناطق توسط خود مردم انجام شود.

عروجی از اعزام بیش از 300 کاروان 40 نفره از استان همدان به این مناطق خبر داد و گفت: در استان همدان بیش از 300 راوی آموزش های لازم را سپری کرده اند و برای پرورش راویان جدید نیز برنامه ریزی شده است.