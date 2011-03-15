سرزمین رویایی گلستان در انتظار گردشگران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، استان گلستان با مساحتی بالغ بر 22 هزارکیلومتر مربع در جنوب شرقی دریای خزر واقع شده استکه از شمال به جمهوری ترکمنستان، از جنوب به استان سمنان، از شرق به استان خراسان و از غرب به استان مازندران محدود است.

جمعیت استان براساس سرشماری سال 1381 حدود یک میلیون و 600 هزار نفر بوده که 58.7 درصد آن درمناطق روستایی و 41.3 درصد در مناطق شهری ساکن هستند و این جمعیت در 11 شهرستان، 18 شهر، 16 بخش و 45 دهستان قرار دارند.



شهرستان گرگان



شهرستان گرگان مرکز استان گلستان شهری زیبا و آراسته در متن طبیعت با دیدنی های فراوان است، مساحت این شهرستان درحدود هزار و 615 کیلومترمربع و جمعیت آن بالغ بر 358 هزار و 877 نفر است.



با توجه به موقعیت جغرافیایی و ارتفاع زمین، آب و هوای این شهرستان متنوع است. در قلل مرتفع آب و هوای معتدل و سرد کوهستانی و در قسمت کوهپایه ها و قسمت های مرکزی آب و هوای معتدل و مرطوب وجود دارد.



آثار منقول و غیرمنقول متعلق به دوران پیش از تاریخ که از نقاط مختلف این شهرستان از جمله تورنگ تپه و شاه تپه و ... بدست آمده نشانگر حضور دیرینه انسانها و تمدن در این منطقه است که تا هزاره ششم پیش از میلاد قدمت دارد.





از مهمترین اماکن تفریحی و آثار باستانی این شهرستان میتوان به پارک جنگلی ناهارخوران، النگ دره، قرق، آبشار و چشمه آب گرم زیارت، بافت قدیم گرگان، کاخ آقامحمدخان قاجار، بنای قدیمی شهر گرگان از جمله خانه کبیر و تقوی، مدرسه عمادیه، مسجد جامع گرگان، بقعه امامزاده ها (نور، نه تن، عبدالله و ...) دهکده توریستی زیارت، تورنگ تپه و کاروانسراهای قزلق، دیمه و رباط سفید اشاره کرد.



ترکیب قومی، زبانی و مذهبی





استان گلستان دارای قومیتهای مختلف اعم از فارس، ترک، کرد، ترکمن، بلوچ، قزاق، سیستانی و غیره است و افزون بر 20 قوم در این استان زندگی می کنند، اما در یک تقسیم بندی کلی مردم ساکن در این استان به سه گروه عمده فارس، ترکن و مهاجر تقسیم می شوند.



فارسها در نواحی مرکزی و جنوبی منطقه سکنی دارند و اکثریت جمعیت استان را تشکیل می دهند و به دو گروه فارسهای بومی و مهاجر تقسیم می شوند.



فارسهای بومی استان بیشتر به گویشهای گرگانی، کتولی و مازندرانی تکلم دارند، این گروه از مردم استان شیعه مذهب هستند و گروه دوم ترکمن ها هستند که به دو تیره یموت و گوگلان تعلق دارند، آنها سنی مذهب هستند و در نواحی شمالی منطقه در جلگه گرگان سکونت دارند و به زبان ترکمنی تکلم می کنند.

سومین گروه مهاجران به این استان اغلب سیستانی، بلوچ، سمنانی و خراسانی هستند، با وجود تنوع قومیتی، زبانی و مذهبی در این استان، مردم این خطه با وحدت و صلح و صفا به زندگی خود ادامه می دهند و نقطه اشتراک آنها دین اسلام و فرهنگ ایرانی بوده و حلقه اتصال بین آنها زبان فارسی و منافع جمعی و مشترکشان در بهروری این سرزمین حاصلخیز است.



سوغاتی های استان گلستان





مهمترین سوغاتی های استان گلستان شامل: قالی و قالیچه، پشتی های ترکمن، سوزن دوزی های ترکمن، جاجیم های کوهستانی گرگان، صنایع دستی روستایی، ماهی و خاویار است.



گردشگاههای طبیعی استان گلستان





پارک جنگلی ناهارخوران



این پارک از قدیمی ترین تفرجگاههای استان گلستان بوده که در چهار کیلومتری جنوب شهر گرگان واقع شده است و دارای فضاهای جنگلی در طرفین جاده برای تفرج است.

با داشتن آب و هوای مناسب و دامنه پر شیب جنگلی مورد استفاده تفرج کنندگان داخلی و خارجی قرار می گیرد. این پارک دارای مهمانسراهای عمومی به ویژه مهمانسراها و کمپهای اقامتی زیبا است.



پارک ملی گلستان



این پارک در 150 کیلومتری شرق گرگان قرار دارد و مساحت آن 91 هزار و 895 هکتار است و نخستین پارکی است که در ایران عنوان پارک ملی را به خود گرفت. این پارک با داشتن اقلیم های متفاوت و مناطق زیستی متنوع جنگلی، استپی و چشم اندازها و مناظر مطبوع طبیعی از جمله جاذبه های گردشگری استان گلستان محسوب می شود.



اهمیت آن از نظر محققان و دانش پژوهان به لحاظ دست نخوردگی جوامع زیستی، گیاهی و جانوری و اکوسیستمهای طبیعی به عنوان میراث طبیعی و تنوع ژنتیکی بسیار زیاد است.



پارک جنگلی النگدره



این پارک در جنوب غربی شهر گرگان به فاصله سه کیلومتری شهر واقع شده است. پارک جنگلی النگدره در دامنه جنگلهای انبوه شمالی از پوشش درختان منحصرا جنگلی برخوردار بوده و رودخانه ای از وسط آن می گذرد.



پارک جنگلی دلند



پارک جنگلی دلند در 11 کیلومتری غرب آزادشهر و در کنار جاده اصلی گرگان – مشهد واقع شده است و پوشیده از درختان با ارزش جنگلهای شمال مانند بلوط، آزاد، افرا و انجیلی است و از امکانات تفرجگاهی مانند آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی و کمپ چوبی برخوردار است.



پارک جنگلی کردکوی



این پارک در چهار کیلومتری جنوب شهر کردکوی واقع شده است و مساحت آن 54 هکتار است. از ویژگیهای آن داشتن آب و هوای مناسب و نسبتا خنک در تابستان و همچنین وجود رودخانه پلنگ پا است



پارک جنگلی قرق



این پارک در 23 کیلومتری شرق گرگان در کنار جاده اصلی ترانزیت واقع شده و مساحت آن 650 هکتار است. بخش اعظم پارک جنگلی قرق در محیط جلگه ای قرار گرفته و دارای امکانات تفرجی است. این پارک محل نگهداری گوزنهای بومی جنگلهای شمال ایران است.



تالابهای آلاگل، آجی گل وآلما گل



این تالابها در 60 کیلومتری شمال گرگان و در نواحی مرزی استان گلستان با کشور ترکمنستان واقع شده است. مساحت آن به ترتیب 2500، 350 و 207 هکتار است که به صورت نگینی در صحرا نمایان است. وجود پوشش درختچه های گزونی و چگن در حاشیه این تالاب ها در یک منطقه صحرایی جلوه خاصی را به آنها بخشیده است.



در تمامی فصول به ویژه در فصل زمستان با حضور پرندگان مهاجر از انواع فلامینگوها، قوها، اردکها، پرستوهای دریایی، غازها، باکلان و انواع دیگر پرندگان آبزی و کنار آبزی هیاهوی خاصی به این تالابها داده است.



سواحل جنوب شرقی دریای خزر



وجود خلیج گرگان با وسعت 68 هزار و 800 هکتار که به طول 6.5 کیلومتر از دریا منفک شده از مهمترین محورهای دارای قابلیتهای توریستی است.



سواحل جنوبی و شرقی دریای خزر بر خلاف سواحل شمالی آن هیچگاه دوره یخبندان ندارد لذا پیوسته شرایط جلب توریست داشته و آماده انجام همه گونه ورزش آبی است.



خلیج گرگان به همراه شبه جزیره میانکاله به عنوان پناهگاه حیات وحش به علت داشتن اهمیت زیستی زیاد یکی از ذخیره گاههای زیست کره در جهان به ثبت رسیده است.





جزیره آشوراده نیز یکی از مکانهای مهم جلب توریست در ساحل شرقی دریای خزر است. ضمنا این جزیره یکی از مهمترین مراکز خاویار در شمال کشور است.



آبشار گلستان



یکی از آبشارهای مهم پارک ملی گلستان است، این آبشار در تفرجگاه آبشار پارک واقع شده است. دارای 19.5 متر ارتفاع است و از آبشارهای صخره ای پر جاذبه ای که محیط اطراف آن را پوشش درختان جنگلی پهن برگ خزری پوشیده است.



آبشار کبودوال



این آبشار در پنج کیلومتری جنوب شهر علی آباد در محل تفرجگاه عمومی شهر واقع شده است. این تفرجگاه با داشتن امکاناتی برای جلب توریست از نقاط مهم تفرجی استان گلستان محسوب می شود.



آبشارهای شیرآباد



آبشارهای شیرآباد در شش کیلومتری جنوب شهر خان به بین در میان جنگلهای انبوه واقع شده اند. این آبشارها هفت عدد و دارای ارتفاع متفاوت است.

بلندترین آنها با ارتفاع قریب به 20 متر در میان پوشش سبز جنگلهای پهن برگ قرار دارد و آب با درخشندگی خاصی به صورت پودر وارد استخر پای آبشار می شود و در بالای آخرین آبشار غار معروفی با جاذبه خاص وجود دارد.



آبشار لوه



این آبشار در گالیکش در فاصله 14 کیلومتری غرب پارک ملی گلستان واقع شده که محل آن در پنج کیلومتری جنوب روستایی به همین نام است. چند آبشار پی در پی در میان جنگلهای انبوه پهن برگ منظره بدیعی ایجاد کرده است.



باران کوه



یکی از نقاط بسیار دیدنی و جذاب واقع در جنگل شصت کلاته است که در جنوب غربی شهر گرگان واقع شده است.



گل رامیان



یک استخر طبیعی بیضی شکل است که طول آن 90 متر و عرض آن 80 متر و عمق آن بین 44 تا 80 متر است. گل رامیان در پنج کیلومتری جنوب شهر رامیان واقع شده است.

آب آن که از عمق می جوشد به علت داشتن عمق زیاد منظره زیبایی را ایجاد کرده است. گل رامیان که در میان جنگلهای انبوه پهن برگ به ویژه گونه های باارزش زربین واقع شده دارای چشم انداز زیبایی است.

***

تمام مسئولان و مردم خطه سربز گلستان بسیج شده اند تا در ایام نوروز به بهترین وجه ممکن پذیرای مسافران بوده و خاطرات خوشی برای هموطنان عزیز بسازند...