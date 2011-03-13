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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۰۲

اخبار شدیدترین زلزله قرن/

هشدار درباره قطع برق میلیونها واحد مسکونی/ اعزام ناو هواپیمابر آمریکا به ژاپن

هشدار درباره قطع برق میلیونها واحد مسکونی/ اعزام ناو هواپیمابر آمریکا به ژاپن

وقوع یک پس لرزه قوی در ساحل شرقی هونشو، هشدار درباره قطع برق میلیونها منزل مسکونی و ورود ناو هواپیمابر آمریکا به آبهای شمال شرق ژاپن از جمله آخرین اخبار شدیدترین زلزله قرن به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کیودو، یک مقام وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد که دولت تاکنون هیچ اطلاعات موثقی را درباره تلفات تبعه های خارجی در پی زمین لرزه 8.9 ریشتری و سونامی جمعه گذشته در این کشور در دسترس ندارد.

مرکز لرزه نگاری ژاپن همچنین اعلام کرد: پس لرزه ای به قدرت 6 ریشتر ساعت 7: 37 دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی ساحل شرقی هونشو را لرزاند.

خبر دیگر اینکه دولت ژاپن درباره قطع برق 5 میلیون و 500 هزار منزل و قطع برخی از رآکتورهای این کشور درپی زمین لرزه 8.9 ریشتری جمعه گذشته هشدار داد.

وزیر اقتصاد، تجارت و صنایع ژاپن امروز یکشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: شرق کشور احتمالا با کمبود اساسی برق پس از زمین لرزه 8.9 ریشتری مواجه خواهد شد وهمچنین انتظار می رود که قطعی برق تا چند هفته آتی ادامه یابد.

خبر دیگر اینکه در پی زمین لرزه 8.9 ریشتری در ژاپن، ناو هواپیمابر "رونالد ریگان" آمریکا وارد آبهای شمال شرقی این کشور شد.

همچنین دولت ژاپن شمار نیروهای اعزامی خود به ژاپن را برای انجام عملیات های امداد و نجات در این کشور به 100 هزار نفر افزایش می دهد.

کد مطلب 1273577

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