پیشرفتهای ایران نتیجه احیای گفتمان امام (ره) است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام قاسم روان‌بخش ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از منتخبان چهاردهمین جشنواره علمی استانی دانش‌آموزان ممتاز مبتکر و مخترع بسیجی استان همدان اظهار داشت: در حال حاضر دانشمندان ایرانی در خصوص علم نانوتکنولوژی سلولهای بنیادی، دانش هسته‌ای و سایر موارد به قدرت منطقه تبدیل شده‌اند.

وی با بیان اینکه بسیج تنها در عرصه جنگ فعال نیست و در تمامی زمینه‌ها از جمله زمینه‌های علمی و سازندگی حضور درخشانی دارد، گفت: بسیج بر اساس نیاز در مکان‌هایی که وجودش احساس شود حاضر می‌شود.

حجت‌الاسلام روان‌بخش با تأکید بر اینکه بسیجیان در عرصه فناوری نیز گامهای بلندی برداشته‌اند، افزود: پیش از پیروزی انقلاب، کشور ایران برای مهیا کردن پیش پا افتاده‌ترین وسایل موردنیاز خود مجبور به واردات کالا بود اما در حال حاضر به یکی از کشورهای مطرح منطقه تبدیل شده است.

پرتاب ماهواره امید نشان دهنده توان بسیجیان ایران اسلامی است

وی با بیان اینکه ایران در جرگه معدود کشورهای دنیا که به دانش ساخت ماهواره دست یافته‌اند قرار گرفته، گفت: پرتاب ماهواره امید نشان دهنده توان بسیجیان ایران اسلامی است.

عضو مؤسسه علمی پژوهشی امام خمینی (ره) با بیان اینکه بسیجیان در جبهه‌های نبرد دشمنان در هم کوبیدند، اظهار داشت: خداوند همان گونه که با امداد غیبی خویش رزمندگان را یاری رساند در عرصه علم و دانش و فناوری نیز به آنها کمک می‌کند.

وی ادامه داد: ایران باید به جایگاهی دست یابد که مردم دنیا برای فراگیری زبان فارسی تلاش کنند تا علم و دانش ایران را به کشورهای غربی ببرند.

حجت‌الاسلام روان بخش ادامه داد: در گذشته و در زمان بوعلی‌سینا این واقعه رخ داد و در حال حاضر کتاب قانون این حکیم بزرگ به زبانهای مختلف ترجمه شده و در کشورهای غربی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عضو مؤسسه علمی پژوهشی امام خمینی (ره) با بیان اینکه بسیج برخاسته از دل انقلاب است، اظهار داشت: بعد از رنسانس دو موضوع شامل اعتراض علیه دین و شکل گیری مذهب معترضان علیه دین و دیگری پیشرفتهای علمی و انقلاب صنعتی به طور همزمان در غرب شکل گرفت که باعث برداشتهای غلط از این دو رویداد شد.

حجت‌الاسلام روان بخش ادامه داد: برداشت اشتباه از این دو رویداد باعث آن شد تا دین به تدریج از جامعه کنار گذاشته شود و در این برهه مخالفان دین نیز به القای این موضوع که انقلاب صنعتی غرب به واسطه کنارگذاشتن دین رخ داده است، بپردازند.

دین سکوی پرش بسیجیان بوده است

دبیر سیاسی هفته‌نامه پرتو سخن ادامه داد: بسیجیان با اقدامات خود باطل بودن این نظریه را به تأیید رساندند به طوری که بانوان ایرانی با حجاب کامل در محافل علمی و ورزشی بالاترین درجه‌ها را کسب کرده‌اند و این نشان دهنده آن است که دین نه تنها مانع پیشرفت نیست بلکه سکوی پرش بسیجیان نیز بوده است.

حجت‌الاسلام روان بخش به احیا شدن گفتمان امام(ره) و انقلاب و پیشرفتهای ایران به واسطه این رویداد اشاره کرد و گفت: انقلاب و بسیج نظریه باطل غربی را که به واسطه آن دین را افیون توده‌ها می‌دانستند با عملکرد خود باطل کردند.