سیاست خارجی مصر پس از مبارک / گنج راهبردی اسرائیل از دست رفت

به گزارش خبرگزاری مهر پایگاه البشیر در مطلبی با عنوان "سیاست خارجی بعد از عصر مبارک" به قلم "عبدالله الاشعل" آورده است : اسرائیل تماما احساس خطر می کند، زیرا گنج استراتژیک خود را از دست داده است.

وی می نویسد: "حسنی مبارک" که کشورش را به اسرائیل فروخت، گنج بزرگی برای این رژیم بود. تصور نمی کنم که مصر در دوره انتقالی به کشوری که به منافع آمریکا و اسرائیل توجه کند تبدیل شود، زیرا تلاش بر این است که منافع ملی مصر در اولویت قرار گیرد.

الاشعل ذکر می کند: مصر صحنه جولان اسرائیل نخواهد شد و به دموکراسی نژاد پرستانه اسرائیل توجهی نخواهد کرد.



سیاست خارجی مصر در خدمت مردم این کشور خواهد بود. مصر به کسانی که قصد ویرانی آن را داشته باشند توجهی نمی کند.

سیاست خارجی مصر در دو مسیر حرکت می کند اول؛ حمایت از مسائل عربی و اسلامی تا مصر را به جایگاه خود بازگرداند و به عبارت دیگر مصر دوران "عبدالجمال ناصر" تداعی شود. مصر قربانیان زیادی برای رسیدن به جایگاه خود داده بود.

جایگاه واقعی مصر در منطقه در دوره مبارک از بین رفته بود مصر باید به نقش قوی در منطقه و جهان همانند ترکیه ایفا کند اما نبود رهبران زیرک، مصر را به اوضاع کنونی سوق داده است.

مسیر دومی که دولت جدید باید در بعد سیاست خارجی طی کند بازسازی همه آن چیزی است که رژیم مبارک ویران کرده است، اما خطوط اساسی که مصر باید دنبال کند ایفای نقش قوی در جهان عرب و اسلام است. اتحادیه عرب نیز باید دچار دگرگونی جدید شود.

این اتحادیه باید به مجمع مردم کشورهای عربی تبدیل شود و دبیرکل آن به طور مرتب رنگ عوض نکند. اما روابط مصر با اسرائیل به طور حتم همانند قبل نخواهد بود. مصر باید گذرگاه رفح را برای همیشه باز کند.