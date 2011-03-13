350 هزار مترمکعب آب به روستاهای خراسان جنوبی حمل شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین القوری ‌مقدم عصر یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه از ابتدای امسال تا ابتدای بهمن‌ ماه 14 هزار و 410 خانوار استان با تانکر سیار آبرسانی شدند، افزود: این میزان 58 هزار و 100 نفر از جمعیت استان را شامل می ‌شود.

وی اضافه کرد: ماهیانه دو هزار و 822 سرویس آب به روستاها به طور متوسط حمل شده است که از این تعداد به طور میانگین در هر ماه 527 سرویس مربوط به نهبندان، 549 سرویس در قاین، 27 سرویس در فردوس، 364 سرویس در سربیشه، 93 سرویس در سرایان، 745 سرویس در درمیان، 491 سرویس در بیرجند و 27 سرویس در بشرویه بوده است.

معاون بهره ‌برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی با بیان اینکه مجموع سرویس‌های حمل شده 31 هزار و 43 مورد بوده است، اظهار داشت: از این تعداد پنج هزار و 796 سرویس در نهبندان، شش هزار و 39 سرویس در قاین، 292 سرویس در فردوس، چهار هزار و 9 سرویس در سربیشه، یک هزار و 18سرویس در سرایان، هشت هزار و 192 سرویس در درمیان، پنج هزار و 403 سرویس در بیرجند و 294 سرویس در بشرویه بود.

وی مجموع هزینه آبرسانی سیار در این مدت را پنج میلیارد و 602 میلیون و 41 هزار ریال و متوسط هزینه در ماه را 509 میلیون و 276 هزار و 455 ریال برشمرد.

معاون بهره‌ برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی گفت: میانگین حجم آب حمل شده در این مدت در نهبندان پنج هزار و 938 مترمکعب، قاین شش هزار و 799، فردوس 319، سربیشه سه هزار و 967، سرایان یک هزار و 111، درمیان هفت هزار و 710، بیرجند پنج هزار و 632 و بشرویه 321 مترمکعب بوده است.