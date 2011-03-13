تلاش صلیب سرخ برای یافتن قربانیان زلزله ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ژنو، این کمیته در همکاری نزدیک با صلیب سرخ ژاپن وب سایت روابط خانوادگی مخصوصی را به آدرس www.familylinks.icrc.org راهاندازی کرده تا به کسانی که درصدد برقراری مجدد ارتباط با اعضای خانواده و دوستان مفقود شده از زمان زلزله و سونامی هستند کمک شود.
بنا بر اعلام این کمیته مردم در ژاپن و خارج از این کشور میتوانند در این وب سایت ثبتنام کرده و بدین وسیله به خانواده و دوستان خود اطلاع دهند که حالشان خوب است و شماره تماس بگذارند، در همین حال نیز برای کسانی که در جستجوی فردی هستند امکان بررسی این فهرست اطلاعات وجود دارد.
هم اکنون هزاران نفر در ژاپن و مناطق دیگر به دلیل زلزله و سونامی ارتباط خود را با اعضای خانواده از دست دادهاند. مناطقی که بیشترین خسارت را دیدهاند عبارتند از میاجی، فوکوشیما، توچیگی و ایباراکی.
گفتنی است این بخشی از واکنش نهضت صلیب سرخ و هلال احمر به زلزله 9/8 ریشتری است که شمالشرقی ژاپن را در 11 مارس (20 اسفند) لرزاند و سونامی شدیدی در پی داشت که خسارات عمدهای به بار آورد.
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