برنامه های هفته سلامت استان مرکزی در هفت بخش اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک مهدی میرزابابایی عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی هفته سلامت با حضور نمایندگان سازمانها و ادارات مرتبط در دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: هفته سلامت همزمان با روز جهانی بهداشت مصادف با 18 فروردین ماه سال 90 آغاز می شود.

وی ادامه داد: مردم، آموزش هماهنگی و پیشگیری از مقاومتهای ضد میکروبی، نهادها، سازمانها، رسانه ها و پیشگیری از مقاومت ضد میکروبی، پرستاران و تجویز و مصرف منطقی دارو، عفونت های بیمارستانی و مقاومت ضد میکوبی ، پزشکان عمومی و متخصص وپیشگیری از مقاومت ضد میکروبی از عناوین هفته سلامت است.

میزابابایی اضافه کرد: داروسازان، دامپزشکان و تولید و مصرف منطقی داروهای ضد میکروبی و سیاستها، قوانین و تحقیقات در پیشگیری از مقاومت های ضدمیکروبی از دیگر عناوین این هفته است.

وی نواختن زنگ سلامت در مدارس استان، تجلیل از پرستاران به مناسبت روز پرستار، عیادت از بیماران و حضور در بیمارستان ها، نصب دستگاه رادیو تراپی در بیمارستان آیت الله خوانساری، برگزاری همایش بزرگ پیاده روی و مسابقات ورزشی و حضور در نمایشگاه سلامت و ارائه دستاوردها و فعالیتهای سازمان در محل برگزاری همایش ورزشی را از دیگر برنامه های هفته سلامت عنوان کرد.

میرزابابایی همایش بزرگ دست اندر کاران عرصه سلامت استان را از برنامه های هفته سلامت اعلام کرد و افزود: در این همایش از فعالان و خیرین عرصه سلامت تجلیل و تقدیر شد.

معاون توانبخشی بهزیستی استان مرکزی نیز در این نشست، اظهار داشت: سازمان بهزیستی با برعهده داشتن 53 فعالیت و وظیفه، و به طبع گستردگی جامعه هدف، با موضوع سلامت نیز ارتباط تنگاتنگی دارد.

ونایی بر لزوم عیادت از مرکز نگهداری سالمندان و بیماران روانی مزمن و برگزاریی نشستهایی با کارکنان مراکز غیردولتی تحت نظارت بهزیستی همزمان با هفته سلامت تاکید کرد.

دکتر مسعود قناعت پیشه نماینده مرکز فوریتهای پزشکی و امدادی نیز در این نشست آمادگی اورژانس برای برگزاری دوره های شش و 12 ساعته جهت آموزش امداد و کمکهای اولیه به کارکنان سازمان ها و ادارات اعلام کرد و توضیح داد: طبق ابلاغات جدید این مرکز موظف به برگزاری ان دوره های آموزشی برای ادارات و سازمانهای متقاضی است.