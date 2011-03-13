صعود تراکتور و فولاد و سقوط پرسپولیس/ نوروزی صدرنشین جدول گلزنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و ششم لیگ برتر ذوب آهن بازهم به نتیجه تساوی رضایت داد و این بار در خانه راه آهن شهرری با نتیجه تساوی 2 بر 2 متوقف شد. این تساوی بیشتر از همه سپاهان را خوشحال کرد که توانست با تحمیل شکست 2 بر صفر به نفت تهران فاصله خود با صدرنشین را به یک امتیاز برساند.

در هفته‌ای که استقلال و پرسپولیس با نتیجه تساوی بدون گل به ترتیب مقابل سایپای البرز و شهرداری تبریز متوقف شدند، تراکتورسازی با یک گل از سد مس کرمان گذشت تا ضمن پیشی گرفتن از پرسپولیس، اختلاف امتیاز خود با استقلال، تیم سوم جدول را به یک امتیاز برساند.

فولاد خوزستان از سقوط آزاد مس کرمان نهایت بهره را برد و این هفته با برتری 2 بر صفر مقابل پیکان قزوین 39 امتیازی شد تا بالاتر از نارنجی پوشان کرمانی بر سکوی ششم جدول بایستد.

ملوان بندرانزلی و صنعت نفت آبادان از تیم‌های پیروز هفته بیست و ششم بودند که با برتری مقابل شاهین بوشهر و استیل آذین تهران هر کدام یک پله در جدول صعود کردند. صعود ملوان و نفت آبادان، سقوط دو پله‌ای صبای قم را به دنبال داشت که این هفته در خانه مقابل پاس همدان متوقف شد.

سایپا و راه آهن این هفته از تیم‌های استقلال و ذوب آهن هر کدام یک امتیاز گرفتند تا کماکان رتبه‌های یازدهم و دوازدهم جدول را در اختیار داشته باشند.

در این هفته اتفاقی جالب توجه رقم خورد. تیم شاهین بوشهر با یک گل به ملوان باخت اما یک پله در جدول صعود کرد. این تیم به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به نفت تهران رتبه سیزدهم جدول را در اختیار دارد.

در میان چهار تیم پایین جدول تنها شهرداری تبریز و پاس همدان بودند که هفته بیست و ششم را با کسب یک امتیاز پشت سر گذاشتند. شهرداری با یک امتیازی که از دیدار با پرسپولیس بدست آورد جای پیکان قزوین را در رده پانزدهم جدول گرفت اما پاس همچنان با 22 امتیاز قعرنشین جدول باقی ماند.

- نتایج دیدارهای هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* راه آهن شهرری 2 - ذوب آهن اصفهان 2

گل‌ها: ایمان رزاقی راد (67) و میثم آقایی (82) برای راه آهن و محمد قاضی (2) و سیدمحمد حسینی (90) برای ذوب آهن

* سایپای البرز صفر - استقلال تهران صفر

* سپاهان اصفهان 2 - نفت تهران صفر

گل‌ها: میلوراد یانوش (62) و احسان حاج صفی (81)

* صنعت نفت آبادان 2 - استیل آذین تهران صفر

گل‌ها: عباس مرداسی (69) و رسول نویدکیا (90)

* پرسپولیس تهران صفر - شهرداری تبریز صفر

* تراکتورسازی تبریز یک - مس کرمان صفر

گل: علی علیزاده (70)

* صبای قم یک - پاس همدان یک

گل‌ها: مرتضی کاشی (64 - پنالتی) برای صبا و وحید علی آبادی (61) برای پاس

* پیکان قزوین صفر - فولاد خوزستان 2

گل‌ها: رضا نوروزی (67 و 2+90)

* شاهین بوشهر صفر - ملوان بندرانزلی یک

گل: محمد نزهتی (79)

- جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال در پایان دیدارهای امروز به شرح زیر است:

1- ذوب آهن اصفهان 50 امتیاز (26 بازی)

2- سپاهان اصفهان 49 امتیاز (25 بازی)

3- استقلال تهران 46 امتیاز (26 بازی)

4- تراکتورسازی تبریز 45 امتیاز (26 بازی) - یک پله صعود

5- پرسپولیس تهران 44 امتیاز (26 بازی) - یک پله سقوط

6- فولاد خوزستان 39 امتیاز - تفاضل گل 17+ (26 بازی) - یک پله صعود

7- مس کرمان 39 امتیاز - تفاضل گل 7+ (26 بازی) - یک پله سقوط

8- ملوان بندرانزلی 36 امتیاز (26 بازی) - یک پله صعود

9- صنعت نفت آبادان 35 امتیاز (25 بازی) - یک پله صعود

10- صبای قم 34 امتیاز (26 بازی) - دو پله سقوط

11- سایپای البرز 29 امتیاز - تفاضل گل 4- (26 بازی)

12- راه آهن شهرری 29 امتیاز - تفاضل گل 7- (26 بازی)

13- شاهین بوشهر 27 امتیاز - تفاضل گل 4- (26 بازی) - یک پله صعود

14- نفت تهران 27 امتیاز - تفاضل گل 5- (26 بازی) - یک پله سقوط

15- شهرداری تبریز 25 امتیاز - تفاضل گل 12- (26 بازی) - یک پله صعود

16- پیکان قزوین 25 امتیاز - تفاضل گل 17- (26 بازی) - یک پله سقوط

17- استیل آذین تهران 23 امتیاز (26 بازی)

18- پاس همدان 22 امتیاز (26 بازی)

در هفته بیست و ششم لیگ برتر 14 گل از خط دروازه‌ها گذشت که میانگین 5/1 گل برای هر بازی است. در این هفته رضا نوروزی، مهاجم فولاد خوزستان با دو گلی که در دیدار با پیکان قزوین به ثمر رساند، بهترین گلزن هفته بود. این بازیکن با همین دو گل تعداد گل‌های خود در فصل جاری لیگ برتر را به 16 گل رساند و به تنهایی در صدر جدول گلزنان ایستاد.

- جدول گلزنان لیگ برتر به شرح زیر است:

16 گل: رضا نوروزی (فولاد خوزستان)

15 گل: ادینهو (مس کرمان)

13 گل: کریم انصاری‌فرد (سایپای البرز)

11 گل: آرش افشین (فولاد خوزستان)، سیدمحمد حسینی (ذوب آهن اصفهان) و ابراهیم توره (سپاهان اصفهان)

9 گل: روح الله عرب (صنعت نفت آبادان)

8 گل: میلاد میداودی و فرهاد مجیدی (استقلال تهران)، محمد نوری (پرسپولیس تهران)، مهرداد اولادی (ملوان بندرانزلی) و سعید دقیقی (شهرداری تبریز)

7 گل: سیاوش اکبرپور و محمد غلامی (استیل آذین)، آرش برهانی (استقلال تهران)، علی علیزاده (تراکتورسازی تبریز)، عباس محمدرضایی (سایپای البرز)، محمد نزهتی (ملوان بندرانزلی) و محسن بیاتی نیا (صبای قم)

6 گل: جاسم کرار (تراکتورسازی تبریز)، علیرضا عباسفرد (پیکان قزوین)، هادی نوروزی (پرسپولیس تهران)، جهانگیر عسگری (پیکان قزوین)، فرزاد حاتمی (صبای قم) و میلوراد یانوش (سپاهان اصفهان)

5 گل: امین متوسل‌زاده، ایمان رزاقی راد و بهادر عبدی (راه آهن شهرری)، مهدی رجب‌زاده و محمدرضا خلعتبری (ذوب آهن اصفهان)، کارلوس ادواردو و علی کریمی (شهرداری تبریز)، رسول نویدکیا و امید شریفی نسب (نفت آبادان)، غلامرضا رضایی (پرسپولیس تهران)، فرهاد خیرخواه (پاس همدان)، ایمان حیدری (شاهین بوشهر)، پژمان نوری (ملوان بندرانزلی)، ژودیفل فریرا (نفت تهران)، سیدمهدی سیدصالحی (استقلال تهران) و احمد حسن‌زاده (مس کرمان)

4 گل: جلال رافخایی، محمد قاضی و ایگور کاسترو (ذوب آهن اصفهان)، علی ممبینی (نفت آبادان)، اشپیتیم آرفی (پرسپولیس)، مسعود ابراهیم‌زاده (تراکتورسازی تبریز)، رضا عنایتی (سپاهان اصفهان)، فرزاد آشوبی (استقلال تهران)، هادی اصغری (صبای قم)، امیر میربزرگی (پیکان قزوین)، امیر محبی (پاس همدان)، سیامک سرلک (فولادخوزستان)، میثم بائو (شهرداری تبریز)، میلاد زنیدپور (استیل آذین تهران) و ابراهیم صادقی (سایپای البرز)

3 گل: باکاری دیاکیته و بختیار رحمانی (فولاد خوزستان)، خوزه نارسیسو (نفت تهران)، مجید خدابنده لو (پیکان قزوین)، رودریگو لوپز (راه آهن شهرری)، عباس پورخسروانی (شاهین بوشهر)، شهرام گودرزی (شهرداری تبریز)، حمید کاظمی (پاس همدان)، سپهر حیدری (پرسپولیس)، محمدحسن ابراهیمی (تراکتورسازی تبریز) و محسن بنگر (سپاهان اصفهان)

- جدول گلزنان خارجی لیگ برتر به شرح زیر است:

15 گل: ادینهو (مس کرمان)

11 گل: ابراهیم توره (سپاهان اصفهان)

6 گل: جاسم کرار (تراکتورسازی تبریز) و میلوراد یانوش (سپاهان اصفهان)

5 گل: ژودیفل فریرا (نفت تهران) و کارلوس ادواردو (شهرداری تبریز)

4 گل: اشپیتیم آرفی (پرسپولیس)، ایگور کاسترو (ذوب آهن اصفهان) و باکاری دیاکیته (فولاد خوزستان)

3 گل: رودریگو لوپز (راه آهن شهرری) و خوزه نارسیسو (نفت تهران)

2 گل: اکمل هولماتوف (پاس همدان) و عماد محمدرضا (شاهین بوشهر)

یک گل: محمود آمنه و ریکاردو دی سوزا (راه آهن شهرری)، تیاگو فراگو (پرسپولیس)، آندره رینالدو (فولادخوزستان)، لئوناردو پیمنتا (تراکتورسازی تبریز)، خلدون ابراهیم (نفت تهران)، فابیو جانواریو (سپاهان اصفهان)، پائولو زالترون (مس کرمان)، آرتور یدگاریان (پاس همدان)، لئون پاچاجیان (نفت آبادان) و ادر داسیلوا (نفت تهران)