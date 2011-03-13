بازدید از مجتمع گنج نامه برای خبرنگاران کشور رایگان است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید مصطفی اردستانی زاده در این خصوص اظهار داشت: خبرنگاران سراسر کشور با ارائه کارت خبرنگاری و یا با هماهنگی اداره روابط عمومی مجتمع می توانند به طور رایگان از تله کابین و سایتهای کابل پرواز و تعادل هوایی مجتمع تفریحی توریستی ورزشی گنج نامه استفاده کنند.

اردستانی زاده افزود: با توجه به اهمیت معرفی جاذبه های گردشگری استان همدان به هموطنان و اهمیت نقش خبرنگاران در این زمینه، باید خبرنگاران و اصحاب رسانه از نزدیک با جاذبه های توریستی استان همدان به خصوص منطقه تاریخی و طبیعی گنج نامه و مجتمع گنج نامه آشنا شوند.

مدیر عامل مجتمع گنج نامه همدان با اشاره به اینکه معرفی همدان در مقالات، تحلیلها و گزارشهای خبرنگاران نیازمند تجربیات دیداری و ذهنیتی شفافتر در این خصوص است، گفت: در ایام سال نیز امتیازات ویژه ای برای خبرنگاران رسانه ها در نظر گرفته شده که بعد از تعطیلات نوروز اعلام خواهد شد.

وی افزود: مجتمع گنج نامه در نوروز از اولین روز سال با آمادگی کامل در خدمت مسافران نوروزی استان همدان خواهد بود.

مجتمع تفریحی توریستی ورزشی گنج نامه با برخورداری از سایتهای ورزشی منحصر به فرد در خاورمیانه نظیر بلندترین دکل پرش از ارتفاع، سایت کابل پرواز و تعادل هوایی، بلندترین دیواره سنگ نوردی کشور در فضای باز و خدمات تفریحی توریستی دیگر نظیر کافی شاپ، رستوران، پیست اسکی آماتور در ارتفاع دو هزار و 700 متری، غرفه های محصولات فرهنگی و صنایع دستی، خط تله کابین به طول یک هزار و 680 متر و بخشهای خدماتی دیگر، در منطقه تاریخی و طبیعی و کوهستانی گنج نامه و در کنار کتیبه های هخامنشی بنا شده است.