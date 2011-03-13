فولاد با شکست پیکان به رده ششم جدول رسید/ ملوان شاهین شکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارم از هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16:15 امروز یکشنبه با برگزاری دو بازی پیگیری شد. در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:

* پیکان قزوین صفر - فولاد خوزستان 2

گل‌ها: رضا نوروزی (67 و 2+90)

* شاهین بوشهر صفر - ملوان بندرانزلی یک

گل: محمد نزهتی (79)

فولاد خوزستان با این پیروزی 39 امتیازی شد و به رده ششم جدول صعود کرد. این تیم با اینکه امتیازی برابر با مس کرمان دارد اما به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به این تیم رتبه ششم جدول را به خود اختصاص داد. ملوان نیز با تحمیل یازدهمین شکست به شاهین بوشهر 36 امتیازی شد و به رده هشتم جدول صعود کرد.

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال در پایان دیدارهای امروز به شرح زیر است:

1- ذوب آهن اصفهان 50 امتیاز (26 بازی)

2- سپاهان اصفهان 49 امتیاز (25 بازی)

3- استقلال تهران 46 امتیاز (26 بازی)

4- تراکتورسازی تبریز 45 امتیاز (26 بازی)

5- پرسپولیس تهران 44 امتیاز (26 بازی)

6- فولاد خوزستان 39 امتیاز - تفاضل گل 17+ (26 بازی)

7- مس کرمان 39 امتیاز - تفاضل گل 7+ (26 بازی)

8- ملوان بندرانزلی 36 امتیاز (26 بازی)

9- صنعت نفت آبادان 35 امتیاز (25 بازی)

10- صبای قم 34 امتیاز (26 بازی)

11- سایپای البرز 29 امتیاز - تفاضل گل 4- (26 بازی)

12- راه آهن شهرری 29 امتیاز - تفاضل گل 7- (26 بازی)

13- شاهین بوشهر 27 امتیاز - تفاضل گل 4- (26 بازی)

14- نفت تهران 27 امتیاز - تفاضل گل 5- (26 بازی)

15- شهرداری تبریز 25 امتیاز - تفاضل گل 12- (26 بازی)

16- پیکان قزوین 25 امتیاز - تفاضل گل 17- (26 بازی)

17- استیل آذین تهران 23 امتیاز (26 بازی)

18- پاس همدان 22 امتیاز (26 بازی)