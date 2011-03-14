به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم براساس فیلمنامه‌ای از علیرضا محمودی ایرانمهر ساخته می‌شود، عباس رافعی ساخت "آزادراه" فیلم قبلی خود را به تازگی به پایان رسانده است.

عوامل کامل "مرثیه‌ای برای یانیس" عبارتند از دستیار اول و برنامه‌ریز: بهرام صحیحی، مدیر تولید: مسعود دلیری، طراح صحنه و لباس: محمدرضا میرزامحمدی، مدیر تصویربرداری: حسین کریمی، طراح گریم: مهرداد قلی‌پور، صدابردار: ساسان کریمی، عکاس: پرنیان رافعی، افروز وزیرپور، دستیار دوم کارگردان: محمد عزیزی، منشی صحنه: پرستو مدانلو، دستیار اول تصویربردار: مهدی نصیری.

دیگر عوامل فیلم عبارتند از گروه صحنه و لباس: مهدی سنگی، فرنوش هنری، پریسا گنجو، گروه گریم: رابعه ملا حسینی، امید بهرامی‌فر، گروه تدارکات: حسین فیض‌آبادی مدیر تدارکات، یوسف آقائی، مهدی کرمی، جواد میرزائی، مهدی زارع،

گروه ترابری: مجتبی قربانی، مجید قلی‌زاده، عادل بخشعلی‌پور، سینه‌موبیل: کیوان فراهانی، روابط عمومی: شاهرخی.

بازیگران"برای یانیس" عبارتند از بیژن افشار، فرهاد مهدوی، محمد اعلائی ، پانته‌آ مهدی‌نیا، عباس شجاع، سیاوش قاسمی، آزیتا خرمی، اکبر احمدی، هوشنگ اخوند پور، سعید صدر، فربد فرشین، ابراهیم ابراهیمی، حمیدرضا زمانی، شروین مولائی، یوسف آقائی، جو لارا، جاش پارکر، تانیا بابریتسکایا، شکیب احمد و ظاهر احمد.

عباس رافعی فیلم‌های سینمایی "تولدی دیگر"، "پروانه"، "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" و... را کارگردانی کرده است.