دو میلیارد ریال به خانواده های زندانیان بی بضاعت گرگان کمک شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی کلاتی عصر یکشنبه در نشست این انجمن اظهار داشت: این انجمن همچنین در این مدت 441 میلیون و 602 هزار و 770 ریال به زندان در راستای اهداف فرهنگی و آموزشی زندانیان و 105 میلیون و 953 هزار و 435 ریال به کانون اصلاح و تربیت کمک مالی کرده است.

وی در ادامه ضمن تقدیراز شورای شهر و شهرداری گرگان به منظور مساعدتهای مالی به انجمن حمایت از زندانیان، اعضای این انجمن را مرکب از پوریانی دادستان شهرستان گرگان به عنوان رئیس انجمن، امینی مدیر کل زندان استان به عنوان نائب رئیس، گرزین فرماندار گرگان به عنوان عضو هیئت مدیره، حاج حسین خلیلی عبدالله شاهینی و حاج علی کلاتی به عنوان عضو معتمد و بازرس و رنجبر رئیس زندان شهرستان گرگان به عنوان عضو انجمن، مقصودنیا به عنوان بازرس، محمدجعفر ریاحی به عنوان مدیر عامل و خالصی به عنوان حسابدار انجمن معرفی کرد.

این عضو انجمن حمایت از زندانیان شهرستان گرگان اظهار امیدواری کرد: با همکاری و مساعدت خیرین استان و دستگاه ها و نهاد های اجرایی در آستانه سال نو انجمن بتواند در رفع مشکلات و آزادی زندانیان بی بضاعت و بدهکار اقدام کند.



عضو معتمد و بازرس انجمن حمایت از زندانیان شهرستان گرگان گفت: از جمله وظایف این انجمنها،‌ کمک مادی و معنوی به خانواده زندانیان،‌ به خصوص در زمینه مسائل حقوقی انسانی،‌ بهداشت، درمان،‌ آموزش،‌ اقدامات مناسب برای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرائم و نظائر آن بوده است.

کلاتی افزود: این انجمن در ایران برای اولین بار به صورت منسجم در سال ١٣٢٠ در قالب موسسه ای به نام بنگاه حمایت زندانیان،‌ با اهداف مذکور‌ تشکیل و در آبان همان سال،‌ آئین نامه آن به تصویب رسید اما از آنجایی که این آئین نامه نتوانست وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهد هیئت وزیران در سال 1336 اساسنامه انجمن کمک به زندانیان را تصویب کردند.

وی انجمن حمایت از زندانیان را مؤسسه ای خصوصی و غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی معرفی کرد که با شرکت مسؤلان و معتمدان تشکیل می شود و شامل اعضای مجمع عمومی هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان بوده که وظیفه اعضای مساعدت مادی و معنوی به انجمن است.

کلاتی با تاکید بر اینکه مطابق ماده پنج اساسنامه درآمد انجمن از کمک اشخاص حقیقی یا حقوقی یا دولت، عواید حاصل به موجب مقررات خاص از قبیل عوارض و عواید حاصل از فعالیتهای اقتصادی انجمن تامین می شود، تصریح کرد: هدف از تشکیل این انجمن کمک به زندانیان و خانواده آنان، نوپروری و اصلاح زندانیان و‌ همکاری با زندان ها و مؤسسات تامینی و تربیتی و مراکز مراقبت پس از خروج زندانیان است.

وی در ادامه بازسازی شخصیت و اصلاح و ارشاد زندانیان، کمک به اشتغال زندانیان پس از آزادی با تهیه فرصتهای شغلی، کمک مالی، مساعدت در بهبود وضع بهداشت و درمان،‌ ترغیب و تشویق فعالیت های فرهنگی ورزشی، حرفه ای و آموزشی زندان ها، استفاده از خدمات اطباء،‌ مددکاران،‌ مهندسین،‌ آموزگاران و صاحبان تخصص و حرفه و فن در جهت بهبود وضع زندانیان نیز بخش دیگری از فعالیت های این انجمن است.

عضو معتمد و بازرس انجمن حمایت از زندانیان شهرستان گرگان همچنین همکاری با مسؤلان زندان و جلب مساعدت مؤسسات کشور در محور درمان زندانیانی که دچار ناهنجاری های مغزی و روانی هستند، انجام فعالیتهای عام المنفعه،‌ خیریه،‌ اقتصادی در جهت اجرای وظایف خود و اعلام نظر مشورتی به مسؤلان زندان در مورد حسن اداره زندانها، مؤسساتی تامینی و تربیتی و مؤسسات وابسته به آنها یا در مورد زندانیان یا خانواده آنان را از اختیارت انجمن حمایت از زندانیان معرفی کرد.