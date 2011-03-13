کلیات لایحه بودجه سال 90 در کمیسیون تلفیق تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه روز یکشنبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی کلیات لایحه بودجه سال 90 کل کشور برگزار شد بعد از سخنان نمایندگان موافق و مخالف و نیز مطرح شدن سخنان نماینده دولت به منظور تصویب کلیات لایحه بودجه رای گیری به عمل آمد که از مجموع 40 نماینده کلیات بودجه با25 رای موافق و 14 رای مخالف و یک رای ممتنع به تصویب رسید.

عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش احمد توکلی نماینده تهران، جمشید انصاری نماینده زنجان، هادی قوامی نماینده اسفراین به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه 90 صحبت کردند و در طرف دیگر حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی‌فرد نماینده قزوین، علی اصغر زارعی نماینده تهران و شهریار طاهرپور نماینده تویسرکان در موافقت کلیات بودجه به اظهار نظر پرداختند.



