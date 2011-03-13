گیتی پسند راهی دور دوم لیگ دسته سوم فوتبال ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، در چارچوب هفته پایانی مرحله گروهی لیگ دسته سوم فوتبال ایران عصر امروز(یکشنبه)دو تیم گیتی پسند اصفهان و جاوید کرج در ورزشگاه قیام زرین شهر به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم گیتی پسند موفق شد با نتیجه دو بر صفر به پیروزی دست یابد.

هر دو گل تیم گیتی پسند را در این دیدار، رسول ناظم الرعایا به ثمر رساند تا با 15 گل خود را به عنوان یکی از گلزنان برتر لیگ دسته سوم معرفی کند.

به این ترتیب تیم گیتی پسند با این پیروزی 47 امتیازی شد و با قرار گرفتن در رده دوم گروه خود به دور بعدی مسابقات گام برداشت.

در دیگر دیدارهای حساس این گروه، تیم سایپا مهر کرج برابر ارم ساز قم سه بر یک برنده شد و به عنوان تیم دوم راهی دور بعد شد.تیم پیام بابل نیز برابر تلاش نظر آباد سه بر صفر برنده شد.

در مرحله دوم لیگ دسته سوم فوتبال ایران، دو تیم اول گروه های شش گانه در دو گروه شش تیمی قرار می گیرند و دو تیم اول هر گروه به طور مستقیم به لیگ دسته دوم راه پیدا می کند.

از بین تیم های سوم دو گروه نیز یک تیم به لیگ دسته دوم راه پیدا خواهد کرد.