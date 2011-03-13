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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۲۶

گردهمایی بین‌المللى انجمن متخصصان بیهوشی قلب ایران برگزار مى شود

گردهمایی بین‌المللى انجمن متخصصان بیهوشی قلب ایران برگزار مى شود

گردهمایى بین‌المللى انجمن متخصصان بیهوشی قلب ایران از20 تا 23 اردیبهشت ماه سال 1390، توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور شرکت کنندگانی از داخل و کشورهایی همچون آمریکا، پاکستان، ترکیه، هلند، مالزی، سوییس برگزار می شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون فرهنگی بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی – مصوب 1370- با برگزاری نخستین گردهمایى بین‌المللى انجمن متخصصان بیهوشی قلب ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، نخستین گردهمایى بین‌المللى انجمن متخصصان بیهوشی قلب ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان با مشارکت انجمن بیهوشی قلب ایران، دانشگاه ملی علوم پزشکی سنگاپور و مرکز قلب سنگاپور از 20 تا 23 اردیبهشت ماه سال 1390 با حضور شرکت کنندگانی از داخل و کشورهایی همچون آمریکا، پاکستان، ترکیه، هلند، مالزی، سوییس و غیره در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این همایش ارتقای سطح علمی و عملی متخصصان بیهوشی قلب، بیهوشی و جراحی قلب و عروق، داخلی، قلب، پرستاران، پروفیوژنیست ها و تکنسین ها در امر پیشگیری و درمان بیماری های قلب و عروق است.

این مصوبه پس از تایید رئیس جمهور، توسط محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

 

کد مطلب 1273604

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