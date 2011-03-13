به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون فرهنگی بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی – مصوب 1370- با برگزاری نخستین گردهمایى بین‌المللى انجمن متخصصان بیهوشی قلب ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، نخستین گردهمایى بین‌المللى انجمن متخصصان بیهوشی قلب ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان با مشارکت انجمن بیهوشی قلب ایران، دانشگاه ملی علوم پزشکی سنگاپور و مرکز قلب سنگاپور از 20 تا 23 اردیبهشت ماه سال 1390 با حضور شرکت کنندگانی از داخل و کشورهایی همچون آمریکا، پاکستان، ترکیه، هلند، مالزی، سوییس و غیره در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این همایش ارتقای سطح علمی و عملی متخصصان بیهوشی قلب، بیهوشی و جراحی قلب و عروق، داخلی، قلب، پرستاران، پروفیوژنیست ها و تکنسین ها در امر پیشگیری و درمان بیماری های قلب و عروق است.

این مصوبه پس از تایید رئیس جمهور، توسط محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.



