مساجد به پایگاه وحدت اقوام مبدل شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام نیکی ملکی عصر یکشنبه در جمع مبلغان اهل سنت گلستان افزود: ائمه جماعات باید دارای هوش، درک و فهم قابل احترام و ارزش و دارای توان علمی، ابتکار، نوآوری، شجاعت، عفو، گذشت، عاقبت اندیشی، کم گویی و مفیدگویی در بیان مسائل روز جامعه باشد.

وی، ره آورد بصیرت در جامعه را دشمن شناسی دانست و تأکید کرد: درک واقعی از شرایط و زمان حاضر باعث شناخت عمیق بر مسائل مختلف از جمله دشمن شناسی میشود که می تواند آینده یک ملت را تضمین کند.

وی افزود: کسانی می توانند ادعا کنند که به خداوند ایمان دارند که معتقد به قیامت و مروج تفکر نماز، ذکات و مسجد محوری باشند.

حجت الاسلام نیکی ملکی خاطرنشان کرد: پایه و اساس شکل گیری انقلاب اسلامی ایران مساجد بوده اند که پایه گذار حکومتی دینی و الهی در کشور شده اند.

