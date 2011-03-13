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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۲۲

مساجد به پایگاه وحدت اقوام مبدل شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور گفت: مساجد باید پایگاه ارتباط با خدا، جهاد فکری و تعلیم و تربیت، پایگاه وحدت بین اقوام مختلف، محور برنامه های فرهنگی و حل اختلاف بین مردم، پایگاه ترویج اسلام و اطلاع رسانی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام نیکی ملکی عصر یکشنبه در جمع مبلغان اهل سنت گلستان افزود: ائمه جماعات باید دارای هوش، درک و فهم قابل احترام و ارزش و دارای توان علمی، ابتکار، نوآوری، شجاعت، عفو، گذشت، عاقبت اندیشی، کم گویی و مفیدگویی در بیان مسائل روز جامعه باشد.

وی، ره آورد بصیرت در جامعه را دشمن شناسی دانست و تأکید کرد: درک واقعی از شرایط و زمان حاضر باعث شناخت عمیق بر مسائل مختلف از جمله دشمن شناسی میشود که می تواند آینده یک ملت را تضمین کند.

وی افزود: کسانی می توانند ادعا کنند که به خداوند ایمان دارند که معتقد به قیامت و مروج تفکر نماز، ذکات و مسجد محوری باشند.

حجت الاسلام نیکی ملکی خاطرنشان کرد: پایه و اساس شکل گیری انقلاب اسلامی ایران مساجد بوده اند که پایه گذار حکومتی دینی و الهی در کشور شده اند.
 

کد مطلب 1273606

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