مصرف آرد در خراسان جنوبی 30 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا محمدی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بطور متوسط در دو ماه اخیر بیش از پنج هزار تن کاهش مصرف آرد داشته ایم.

غلامرضا محمدی افزود: 90 درصد نانوایی های استان از کیفیت مطلوبی برخوردار است تاکنون بیش از 600 میلیون تومان جهت افزایش کیفیت نان به نانوایی های استان اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها پرونده هفت نانوایی مختلف که پخت نان آنها از کیفیت مطلبی برخوردار نبوده به کمیسیون تعزیرات آرد و نان استان معرفی شده است.

وی همچین با راه اندازی سامانه سکنا یادآور شد: شهروندان می توانند با ارسال پیامک به شماره 30001518 کد شهر و نانوایی را وارد کرده واز 0 تا 20 به نانوایی مذکور امتیاز دهند.