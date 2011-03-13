۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۵۴

مصرف آرد در خراسان جنوبی 30 درصد کاهش یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی از کاهش 30 درصدی مصرف آرد پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا محمدی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بطور متوسط در دو ماه اخیر بیش از پنج هزار تن کاهش مصرف آرد داشته ایم.

غلامرضا محمدی افزود: 90 درصد نانوایی های استان از کیفیت مطلوبی برخوردار است تاکنون بیش از 600 میلیون تومان جهت افزایش کیفیت نان به نانوایی های استان اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها پرونده هفت نانوایی مختلف که پخت نان آنها از کیفیت مطلبی برخوردار نبوده به کمیسیون تعزیرات آرد و نان استان معرفی شده است.

وی همچین با راه اندازی سامانه سکنا یادآور شد: شهروندان می توانند با ارسال پیامک به شماره 30001518 کد شهر و نانوایی را وارد کرده واز 0 تا 20 به نانوایی مذکور امتیاز دهند.

