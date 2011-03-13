بصیرت سرلوحه امور قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر یکشنبه در نشست با روحانیون استان، بحث بصیرت آموزی روحانیان و طلاب را از مباحث مهم در حفظ وحدت و جایگاه اقوام مختلف در جامعه دانست.

وی گفت: اگر علمای ما بصیر باشند و موقعیت و شرایط و زمان کنونی که در آن قرار داریم را خوب درک کنند جامعه از بسیاری از توطئه در امان خواهد بود.

آیت الله نورمفیدی افزود: راحت ترین و مؤثرترین و کم هزینه ترین کاری که دشمنان بر علیه مسلمانان انجام می دهند تفرقه انداختن بین آنهاست که تنها در صورتی می توانیم در مقابل توطئه های آنان پیروز شویم که بصیر و دشمن شناس باشیم.

وی با اشاره به وحدت و همبستگی در بین شیعه و سنی در استان، گفت: این از مواهب الهی است که در استانی زندگی می کنیم که از لحاظ داشتن وحدت جز برترین استانها به شمار می رود.

وی افزود: در جامعه اسلامی چهار وظیفه خطیر بر عهده انبیا قرار داشت که از آن جمله می توان به تلقی وحی، تبلیغ، هدایت و ساختن جامعه اشاره کرد.

امام جمعه گرگان تصریح کرد: انبیا این شایستگی را داشتند که از طریق وحی با خدواند در ارتباط باشند و مبانی دینی و شریعت را از این طریق دریافت کنند.

وی با اشاره به نقش تبلیغی پیامبران خاطرنشان کرد: آنچه را که به پیامبران از طریق وحی الهام می شد باید به روشی که برای مردم قابل فهم و درک باشد به آنان انتقال می یافت که پیامبران و رسولان الهی از پس این وظیفه خطیر به نحو احسن برآمدند.

آیت الله نورمفیدی ادامه داد: هدایت و ساختن جامعه اسلامی نیز از مهمترین وظایف فرستادگان خدا بود.

وی یادآور شد: دین و شریعت اسلام از میراث گرانبهای پیامبران است که باید از آن پاسداری کرد و با ایجاد همبستگی در جامعه اسلامی پایه های آن را روز به روز مستحکم تر کرد.