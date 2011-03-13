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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۳۳

بصیرت سرلوحه امور قرار گیرد

بصیرت سرلوحه امور قرار گیرد

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در گلستان افزود: حکومت ما بر اساس دین و اسلام پایه گذاری شده و باید از فرصت پیش آمده نهایت استفاده و بهره وری را کرد و همه ما باید بصیرت را در انجام امور مختلف سرلوحه خود قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر یکشنبه در نشست با روحانیون استان، بحث بصیرت آموزی روحانیان و طلاب را از مباحث مهم در حفظ وحدت و جایگاه اقوام مختلف در جامعه دانست.

وی گفت: اگر علمای ما بصیر باشند و موقعیت و شرایط و زمان کنونی که در آن قرار داریم را خوب درک کنند جامعه از بسیاری از توطئه در امان خواهد بود.

آیت الله نورمفیدی افزود: راحت ترین و مؤثرترین و کم هزینه ترین کاری که دشمنان بر علیه مسلمانان انجام می دهند تفرقه انداختن بین آنهاست که تنها در صورتی می توانیم در مقابل توطئه های آنان پیروز شویم که بصیر و دشمن شناس باشیم.

وی با اشاره به وحدت و همبستگی در بین شیعه و سنی در استان، گفت: این از مواهب الهی است که در استانی زندگی می کنیم که از لحاظ داشتن وحدت جز برترین استانها به شمار می رود.

وی افزود: در جامعه اسلامی چهار وظیفه خطیر بر عهده انبیا قرار داشت که از آن جمله می توان به تلقی وحی، تبلیغ، هدایت و ساختن جامعه اشاره کرد.

امام جمعه گرگان تصریح کرد: انبیا این شایستگی را داشتند که از طریق وحی با خدواند در ارتباط باشند و مبانی دینی و شریعت را از این طریق دریافت کنند.

وی با اشاره به نقش تبلیغی پیامبران خاطرنشان کرد: آنچه را که به پیامبران از طریق وحی الهام می شد باید به روشی که برای مردم قابل فهم و درک باشد به آنان انتقال می یافت که پیامبران و رسولان الهی از پس این وظیفه خطیر به نحو احسن برآمدند.

آیت الله نورمفیدی ادامه داد: هدایت و ساختن جامعه اسلامی نیز از مهمترین وظایف فرستادگان خدا بود.

وی یادآور شد: دین و شریعت اسلام از میراث گرانبهای پیامبران است که باید از آن پاسداری کرد و با ایجاد همبستگی در جامعه اسلامی پایه های آن را روز به روز مستحکم تر کرد.

کد مطلب 1273611

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