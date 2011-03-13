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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۹

هفته بیست و نهم سری آ/

صدرنشین رقابت‌های سری آ متوقف شد/ پیروزی "رم" در دربی شهر رم

صدرنشین رقابت‌های سری آ متوقف شد/ پیروزی "رم" در دربی شهر رم

هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا با توقف تیم میلان در مصاف با باری و پیروزی تیم رم در دربی شهر رم پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان در چارچوب هفته بیست و نهم رقابت‌های سری آ در ورزشگاه سن سیرو مقابل باری متوقف شد. "رودولف" در دقیقه 39 تیم باری را پیش انداخت و مشکلات میلان زمانی بیشتر شد که "زلاتان ابراهیموویچ" در دقیقه 73 از این تیم اخراج شد. با این حال "آنتونیو کاسانو" در دقیقه 82 گل تساوی را وارد دروازه باری کرد.

در دیگر دیدار حساس امروز تیم رم با درخشش فرانچسکو توتی رقیب همشهری خود تیم لاتزیو را با نتیجه 2 بر صفر شکست داد و با 49 امتیاز به رده ششم جدول صعود کرد. برای رم در این بازی فرانچسکو توتی در دقایق 70 و 2+90 گلزنی کرد. کاپیتان تیم رم گل دوم این تیم را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

دربی جنجالی و پربرخورد شهر رم البته دو اخراجی هم داشت که هر دو سهم تیم بازنده لاتزیو بود. استفان رادو و کریستین لدسما بازیکنان اخراجی تیم لاتزیو در دربی شهر رم بودند. این پنجمین پیروزی پی در پی تیم رم رو در دربی شهر رم بود.

- نتایج دیگر دیدارهای روز دوم از هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا به شرح زیر است:
* کیه‌وو صفر - فیورنتینا یک
* رم 2 - لاتزیو صفر
* لچه صفر - بولونیا یک
* کالیاری صفر - اودینزه 4
* جنوآ یک - پالرمو صفر
* کاتانیا یک - سامپدوریا صفر

هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدار پارما - ناپولی به پایان می رسد.

جدول رده بندی:
1- میلان 62 امتیاز
2- اینتر 57 امتیاز
3- اودینزه 53 امتیاز - تفاضل گل 24+
4- ناپولی 53 امتیاز - تفاضل گل 16+ (یک بازی کمتر)
-------------------------------------------------------------
18- لچه 28 امتیاز
19- برشا 26 امتیاز
20- باری 17 امتیاز

کد مطلب 1273612

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