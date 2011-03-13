سرانه فضای سبز اراک به 21 متر مربع رسید

مهندس علی نجفی در حاشیه مراسم جشن بزرگ درختکاری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در شهر اراک هزار هکتار فضای سبز پارکی، جنگلی و نیمه جنگلی وجود دارد که از جمله پروژه های امسال تبدیل این فضاها به فضای پارکی بوده است.

وی ادامه داد: پارک شهدای گمنام به مساحت 12 هکتار که 4.6 هکتار از این پارک فضای کشت زیر چمن انجام شده و احداث پارک رنگین کمان در منطقه ای که دچار فقر فضای سبز است از جمله این پروژه هاست.

وی از اجرای پروژه آب رسانی تحت فشار کمربندی شمالی به طول 11 کیلومتر طی یک ماه گذشته خبرداد و گفت: این از جمله اولین پروژه های انجام شده در فضای سبز شهری است.

نجفی با اشاره به اینکه پارکهایی که هنوز به بهره برداری نرسیده اند نیز در ابتدای سال آینده به بهره برداری خواهند رسید، تصریح کرد: پارک شهروند با توجه به ضرورت بهسازی در ورودی شهر اراک در کنار منازل خطوط لوله و به عنوان کمپینگ مسافران نوروزی آماده استقبال از مسافرین و شهروندان است.

وی ادامه داد: پروژه پارک مادر با 70 درصد کار عمرانی در سال آتی به بهره برداری می رسد و محیط امن و راحتی برای خانواده ها و بانوان است و همچنین پارکهای محله‌ای جدید در قسمتهای مختلف شهر برای شهروندان در سال 90 در دستور کار این سازمان قرار دارد.

نجفی با اشاره به زیباسازی میادین اظهار داشت: با توجه به وجود آب نماهای ساده در سطح شهر، تصمیم داریم تحولات عمده‌ای در سطح فضای سبز ایجاد کنیم که از جمله ایجاد آب نمایی با قابلیت موزیکال در پارک شهدای گمنام است و همچنین در سال آینده آبنمای موزیکال میدان صنعت افتتاح خواهد شد که این آبنما کاملا قابلیت جابجایی را دارد و می توان در میدان مشابه استفاده شود.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اراک خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه زیباسازی منظر شهری مورد توجه این سازمان است درصدد هستیم با ساخت آبنما در کنار فضای سبز محیط آرامی برای شهروندان آماده کنیم.

وی ادامه داد: در طرح کاهش آلودگی هوا تاکنون نیز اعتباری در بحث گسترش فضای سبز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

این مقام مسئول شهری به برگزاری همایش بزرگ درخت یاران (یاری دهندگان درخت و فضای سبز) برای اولین بار در شهر اراک و استان اشاره کرد و گفت: نونهالان مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی به صورت نمادین با پرچمهایی در زمینه فضای سبز به راهپیمایی از میدان هفت تیر تا میدان شهدا پرداختند و طی مراسمی آموزشهای لازم به آنان داده شد.

وی با اشاره به کاشت درخت در هر سال گفت: این امر امسال به نونهالان سپرده شد تا از نزدیک با فضای سبز و کاشت درخت آشنا شوند.

نجفی یادآور شد: جشن بزرگ درختکاری در سه پایگاه شهرک حمید، شهرک مشاور و کوی صنعتی با توجه به فضای خالی این مکانها و قابلیت تبدیل شدن به فضای سبز با انجام زیرساخت لازم، همزمان در سه پایگاه توسط نونهالان انجام شد.

وی در ادامه با اشاره به توزیع نهال گفت: امسال با توجه به مشکلات گذشته از جمله در معرض هوا گرفتن ریشه‌های نهال، بنابراین توزیع آن از هشت پایگاه به دو پایگاه کاهش دادیم تا ساماندهی بهتر انجام شود و نهال درختان کاملا سالم تحویل مردم قرار گیرد.

وی تصریح کرد: 15 هزار نهال امسال در پارک مادر و امیرکبیر به شکل رایگان توزیع کردیم و کارشناسان نیز به افراد نحوه کاشت را با توجه به نوع نیاز توزیع داده تا کار به شکل دقیق، علمی و فنی انجام شود.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به آلوده بودن شهر و خزان درختان پهن برگ، امسال نهال سوزنی برگ توزیع شده تا در سال آینده برای رفع و کاهش آلودگی هوا درختان سوزنی برگ بیشتری در فصل سرما داشته باشیم.