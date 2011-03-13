گشتهای نوروزی پلیس گلستان 10 درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار حمید عطایی عصر یکشنبه در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی استان گلستان افزود: تیمهای نظارتی گشت نامحسوس نیز بر تردد خودروهای عبوری نظارت خواهند کرد.

وی طرح نوروزی را رزمایش بزرگ نیروی انتظامی در طول سال دانست و خاطرنشان کرد: این طرح آغاز فعالیتهای یکساله نیروی انتظامی خواهد بود.

وی از فرماندهان و مسؤلان انتظامی استان خواست نسبت به فراهم کردن شرایط مناسب و به کارگیری تمام نیروها در اجرای این رزمایش بزرگ تلاش کنند.

فرمانده انتظامی استان گلستان بر استفاده از تمام امکانات و تجهیزات در راستای فراهم کردن بهترین شرایط امنیتی برای مسافران نوروزی تأکید کرد.

سردار عطایی با اشاره به در پیش بودن آغاز طرح نوروزی بر استفاده از تمام امکانات و نیروها در اجرای این طرح تأکید کرد.

وی گفت: طرح نوروزی امسال از 26 اسفند ماه آغاز تا پایان چهاردهم فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

مدیر نظارت بر اماکن عمومی استان گلستان از نظارت و کنترل عملکرد اماکن اقامتی به منظور تأمین بیشتر امنیت مسافران در ایام نوروز خبر داد.

حسینعلی تجری افزود: همزمان با آغاز تعطیلات نوروزی به منظور ایجاد آرامش و امنیت کامل برای مسافرانی که در اماکن اقامتی شهرستانهای استان گلستان حضور پیدا می کنند، ماموران نظارت بر اماکن عمومی استان گلستان بر نحوه برخورد و عملکرد اماکن اقامتی نظارت خواهد داشت.

وی گفت: در راستای اجرای این طرح که از 27 اسفند ماه آغاز و تا 16 فروردین سال 1390 ادامه خواهد داشت ماموران نظارت بر اماکن عمومی استان با همکاری کارکنان سازمان تاکسیرانی و میراث فرهنگی استان از تعاونیها و آژانسها در شهرستانهای استان بازدید خواهند کرد.

تجری در پایان افزود: در راستای اجرای این طرح از صنوف سطح شهر نیز بازدید خواهد شد.