نگرانی رژیم صهیونیستی از روابط نزدیک مصر و سوریه پس از سقوط مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین الیوم، نامه ای که "بشار اسد" برای "محمد حسین طنطاوی" فرستاده و در آن خواستار نزدیکی میان قاهره و دمشق شده بود نوعی نگرانی در محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل بوجود آورده است.

پایگاه صهیونیستی نیوز وان نوشت : آیا زمان وحدت میان مصر و سوریه فرا رسیده است؟ این نامه شاید سرآغاز وحدت جدیدی باشد که به شکل گوناگون بر اسرائیل تاثیر می گذارد.

یکی از دیگر از رسانه های رژیم صهیونیستی نوشت : اسد و طنطاوی نامه ای رد و بدل کرده اند که نشانه تقویت روابط میان دو کشور و بازگشت مصر به جایگاه سابقش میان کشورهای عربی دارد.

کانال دهم رژیم صهیونیستی ادامه داد: پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک در مصر، روابط این کشور با سوریه شاهد پیشرفت بوده است.