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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۰۰

نگرانی رژیم صهیونیستی از روابط نزدیک مصر و سوریه پس از سقوط مبارک

نگرانی رژیم صهیونیستی از روابط نزدیک مصر و سوریه پس از سقوط مبارک

نامه رئیس جمهوری سوریه برای رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر، نگرانی شدید صهیونیستها را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین الیوم، نامه ای که "بشار اسد" برای "محمد حسین طنطاوی" فرستاده و در آن خواستار نزدیکی میان قاهره و دمشق شده بود نوعی نگرانی در محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل بوجود آورده است.

 پایگاه صهیونیستی نیوز وان نوشت : آیا زمان وحدت میان مصر و سوریه فرا رسیده است؟ این نامه شاید سرآغاز وحدت جدیدی باشد که به شکل گوناگون بر اسرائیل تاثیر می گذارد.

یکی از دیگر از رسانه های رژیم صهیونیستی نوشت : اسد و طنطاوی نامه ای رد و بدل کرده اند که نشانه تقویت روابط میان دو کشور و بازگشت مصر به جایگاه سابقش میان کشورهای عربی دارد.

کانال دهم رژیم صهیونیستی ادامه داد: پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک در مصر، روابط این کشور با سوریه شاهد پیشرفت بوده است.

کد مطلب 1273617

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