شرایط برای زندانی شدن افراد باید سخت شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدصادق مهدوی راد عصر یکشنبه در گلریزان آزادی زندانیان غیر بزهکار با بیان این مطلب اظهار داشت: حتی یک زندانی تصادفات هم نباید در زندانها داشنه باشیم و زندان محل نگهداری مجرمان است.

وی افزود: از اواخر سال ۸۷ ، دستگاه قضایی با تامین اجتماعی به منظور کاهش چنین معضلاتی ، قانون بیمه شخص ثالث را مورد اصلاح قرار دادند و از آن سال به بعد در تصادفات افراد اگر بیمه بودند از حق بیمه استفاده می کنند در غیر اینصورت از خدمات صندق بهره مند خواهند شد.



این مسئول خاطرنشان کرد: یکسری از اموری که باید خود جامعه حل و فصل کند به واسطه وجود این قوانین قدیمی به داخل زندان ها کشیده می شود.

قوانین قدیمی و غیرکارآمد موجب پدید آمدن برخی معضلات است

مهدوی راد عنوان کرد: قوانین قدیمی و غیر کارآمد موجب پدید آمدن برخی معضلات است و به واسطه همین امر، زندان های ما از جمعیت بالایی برخوردار شده اند.

همچنین در این مراسم دادستان عمومی و انقلاب کرج اظهار داشت: این مراسم دومین مراسم آزادی زنداناین غیربزهکار است که در کرج برگزار می شود.

علی فرهادی بیان کرد: با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث امیدواریم دیگر هیچ زندانی غیر بزهکار در زندان نداشته باشیم تا اینکه مراسمی همچون گلریزان برگزار کنیم.

وی افزود: انجمن حمایت از زندانیان تمام این زندانیان را تحت حمایت خود قرار داده است و فعالیت این انجمن باعث می شود شرایط کار در داخل زندان برا ی این افراد فراهم شده و با کسب درآمد زمینه آزادی این افراد نیز فراهم شود.

۴۵ زندانی بدهکار با پرداخت دو میلیارد ریال از زندان آزاد می شوند

این مسئول خاطرنشان کرد: در این مراسم ۴۵ زندانی بدهکار با پرداخت دو میلیارد ریال از زندان آزاد می شوند که این افراد غیر بزهکار هستند.

فرهادی یادآور شد: اگر با کمک خیرین زندانیان غیربزهکار که مشمول حبس می شوند رضایت خانواده ها را بگیرند دستگاه قضایی این آمادگی را دارد که حبس آنها را نیز با شرایط ویژه ببخشد و موجبات آزادی این افراد را فراهم کند.