يك استاد دانشگاه: پالايش در محتواي رشته هاي دانشگاهي ضروري است // تصميم گيري ها در مورد ايجاد رشته هاي جديد و منطبق با نيازهاي متنوع و در حال تحول جامعه نادرست است

دكتر عباس اكبرزاده در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، گفت: بحث روزآمد كردن محتواي رشته هاي تحصيلي در دانشگاه ها با توجه به نيازهاي متنوع و در حال توسعه جامعه بسيار پيچيده و عميق است. روزآمد كردن محتواي رشته هاي تحصيلي معمولا بايد در سياست گذاري هاي كلان انجام شود. با توجه به پيشرفت سريع تكنولوژي هر چند سال يكبار واجب و ضروري است كه مروري مجدد در محتواي دروس و رشته هاي تحصيلي دانشگاه ها صورت گيرد.

وي تصريح كرد: با توجه به رشد سريع تكنولوژي و اهميت انتقال دانش هاي جديد به نسل جديد جهت پايه ريزي هاي دقيق و اصولي در آينده علمي كشور نگاه دوباره و چندباره به محتواي رشته هاي تحصيلي و محتواي دروس دانشگاهي بايد انجام پذيرد. هماهنگ بودن و انطباق داشتن دروس و رشته هاي دانشگاهي با مسائل تكنولوژيكي بايد مورد توجه قرار گيرد. علاوه بر تعريف رشته هاي جديد، روزآمد و كارآمد، سيلابس ها و سرفصل هاي دروس نيز بايد با آنچه در جامعه علمي مي گذرد هماهنگي داشته باشند.

عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف خاطر نشان ساخت: شايد اگر به صدها سال پيش برگرديم اهميت روزآمد بودن رشته هاي تحصيلي و سيلابس دروس دانشگاهي بيش از پيش روشن شود. در صد سال پيش رشته هاي مهندسي و فني تقسيم بندي فعلي را نداشت و فقط يكي دو رشته مهندسي آن هم بسيار عمومي وجود داشت. به عنوان مثال در آن زمان رشته هاي مهندسي با مهندسي هاي ساختمان و مكانيك فقط شناخته مي شدند. اما با گذشت زمان و با توجه به گسترده شدن نيازهاي موجود در جامعه رشته هاي فني بيشتر و بيشتري ايجاد شد تا امروز كه مي بينيم شاخه فني و مهندسي بسيار گسترده شده است.

دكتر اكبر عباس زاده تصريح كرد: امروز نيز ضرورت دارد تا مرجعي به تطبيق رشته هاي تحصيلي و محتواي آنها با پيشرفت تكنولوژي بپردازد. البته مسلما به همان سرعتي كه تكنولوژي پيشرفت مي كند نمي توان دانش هاي جديد را در درون دانشگاه ها ايجاد كرد اما بايد با توجه به علوم روز در دنيا در نوع رشته هاي دانشگاهي و محتواي آنها تغييراتي ايجاد كنيم.

وي افزود: مرجعي مثل شوراي انقلاب فرهنگي كه در سطحي بالاتر از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار دارد و مسئولين سياست گذاري كشور نيز در آن حضور دارند بايد در مورد روزآمد كردن و كارآمد كردن محتواي رشته هاي دانشگاهي اقدام كند.

استاد متالوژي دانشگاه صنعتي شريف در ادامه تصريح كرد: به عنوان مثال در مهندسي متالوژي در قديم فقط بحث فلزات مطرح مي شد اما اكنون با گسترده شدن اين علم و وجود مباحثي چون سراميك ها و كامپوزيت ها در قالب اين رشته دانشگاهي تغيير نام اين رشته از مهندسي متالوژي به مهندسي مواد و تغيير بسياري از سيلابس و سرفصل ها دروس ضروري مي نمود كه تا حدود زيادي اين تغييرات در اين رشته دانشگاهي صورت گرفته است كه اين تغييرات هم اكنون نيز در حال انجام است. به همين ترتيب در سطح ديگر رشته هاي مهندسي موجود در جامعه جاي اين تغييرات وجود دارد.

وي افزود: خوشبختانه بسياري از رشته هاي جديد دانشگاهي در ايران نيز ايجاد شده است مثل رشته IT كه يك رشته كارآمد و جديد مي باشد. هر چند در اين رشته نيز بسيار ديرتر از ديگر كشورهاي توسعه يافته فعاليت را آغاز كرديم. يا مهندسي پزشكي كه هفت يا هشت سال از ايجاد آن در ايران مي گذرد. اين رشته ها رشته هاي روزآمد و كارآمد و منطبق با نيازهاي جامعه است كه ايجاد شده اند. البته فكر مي كنم جزء اين موارد معدود تصميم گيري ها در مورد ايجاد رشته هاي جديد و منطبق با نيازهاي متنوع آن طور كه انتظار مي رود صورت نمي گيرد و حدود و مرز بسياري از رشته هاي مهندسي نامشخص است.

عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف در ادامه تصريح كرد: در كنار رشته هايي مثل IT و مهندسي پزشكي كه حضور و وجودشان ضروري مي نمود ايجاد برخي رشته هاي دانشگاهي در كشور جاي تعجب دارد. رشته مهندسي ساخت و توليد، مهندسي مكانيك و مهندسي مواد رشته هايي هستند كه مباحث نزديك به هم بسيار زيادي دارند. واقعا در اين بين نمي دانم فلسفه ايجاد رشته مهندسي ساخت و توليد چيست؟ خيلي از مطالب اين رشته دانشگاهي با مهندسي مواد يكسان است مثلا همانند دانشجويان مهندسي متالوژي و مواد با جوشكاري و ريخته گري سرو كار دارند . حال دليل اينكه چرا كارها را تقسيم مي كنند و در دو دانشكده مجزا رشته هاي بسيار مشابه و تكراري با نام هاي غيريكسان ايجاد مي كنند مشخص نيست.

وي تصريح كرد: البته در دانشگاه صنعتي شريف در مورد محتواي بسياري از رشته هاي دانشگاهي تغييرات اساسي ايجاد كرده ايم و سيلابس هاي قديمي را كنار گذاشته ايم. اما به طور كلي به يك پالايش در محتواي دروس دانشگاه ها نيازمنديم.