دریچه میترال قلب زن 80 ساله گلستانی ترمیم شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، متخصص جراحی قلب باز بیمارستان امیرالمومنین (ع) کردکوی عصر یکشنبه در نشست این بیمارستان گفت: این جراحی که روی یک خانم 80 ساله که مدتها قبل از بیماریهای قلبی رنج می برد، انجام شد.

وی اظهار داشت: با انجام آزمایشات آنژوگرافی مشخص شد هر سه عروق مختلف قلب بسته است و در مرحله اول برای جراحی با پس CABC قرار گرفت.

دکتر راجی افزود: این بیمار علاوه بر سه عروق هم مشکل دریچه قلب داشته که پس از آزمایشات جهت جراحی یا تعویض آن قرار گرفت و این کار به همت پزشکان ترمیم درچه میترال انجام شد و این جراحی با موفقیت انجام شد.

وی گفت: استقبال برای جراحی ترمیم دریچه را نسبت به تعویض آن به صرفه است و موجب کاهش هزینه های درمانی برای بیماران، عدم استفاده بیمار از داروهای درمانی با قیمت بالامی شود و بیمار دچار مشکل قلب عفونی نمی شود.

دکتر راجی گفت: همچنین با این عمل مبلغ 15 میلیون ریال در هزینه درمان صرفه جویی می شود.



وی اظهار داشت: در بیمارستان امیرالمومنین (ع) با توجه به همجواری استانهای سمنان، خراسان شمالی و شرق مازندران و گلستان سبب شد بالغ بر 1500 مورد از انواع جراحی قلب باز صورت گرفت.



