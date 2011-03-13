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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۳۶

دریچه میترال قلب زن 80 ساله گلستانی ترمیم شد

دریچه میترال قلب زن 80 ساله گلستانی ترمیم شد

گرگان - خبرگزاری مهر: برای اولین بار در بیمارستان امیرالمومنین (ع) کردکوی ترمیم دریچه میترال قلب یک زن 80 ساله با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، متخصص جراحی قلب باز بیمارستان امیرالمومنین (ع) کردکوی عصر یکشنبه در نشست این بیمارستان گفت: این جراحی که روی یک خانم 80 ساله که مدتها قبل از بیماریهای قلبی رنج می برد، انجام شد.

وی اظهار داشت: با انجام آزمایشات آنژوگرافی مشخص شد هر سه عروق مختلف قلب بسته است و در مرحله اول برای جراحی با پس CABC قرار گرفت.

دکتر راجی افزود: این بیمار علاوه بر سه عروق هم مشکل دریچه قلب داشته که پس از آزمایشات جهت جراحی یا تعویض آن قرار گرفت و این کار به همت پزشکان ترمیم درچه  میترال انجام شد و این جراحی با موفقیت انجام شد.
 
وی گفت: استقبال برای جراحی ترمیم دریچه را نسبت به تعویض آن به صرفه است و موجب کاهش هزینه های درمانی برای بیماران، عدم استفاده بیمار از داروهای درمانی با قیمت بالامی شود و بیمار دچار مشکل قلب عفونی نمی شود.
 
دکتر راجی گفت: همچنین با این عمل مبلغ 15 میلیون ریال در هزینه درمان صرفه جویی می شود.
 
وی اظهار داشت: در بیمارستان امیرالمومنین (ع) با توجه به همجواری استانهای سمنان، خراسان شمالی و شرق مازندران و گلستان سبب شد بالغ بر 1500 مورد از انواع جراحی قلب باز صورت گرفت.

 
کد مطلب 1273623

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