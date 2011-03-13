به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، منصور گلناری یکشنبه در نشست خبری نیروی انتظامی استان اصفهان با خبرنگاران با اشاره به اینکه نیروی انتظامی نقش مهمی درحوزه اطلاع‌رسانی و ارتباط با رسانه‌ها در مناسبت‌های مختلف دارد، اظهارداشت: نقطه مشترک مطبوعات و نیروی انتظامی در برقراری حفظ امنیت و آرامش مردم است.

وی با تاکید به اینکه رسانه ها وظیفه سنگینی را در انعکاس خبرهای حوزه انتظامی و امنیتی دارند، افزود: رسانه ها وظیفه دارند در حین اینکه اخبار و هشدارها را برای مردم اطلاع رسانی می کنند، احساس امنیت را هم در جامعه ترویج دهند.

دبیرخانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان با بیان اینکه نیروی انتظامی در سالی که گذشت در انعکاس اخبار به مطبوعات فعال بوده است از نشست ویژه خبر داد و گفت: جهت تعامل با معاونت نیروی انتظامی و معاونت اجتماعی دو نشست برگزارشده است، که نتایج خوبی را به منظور همکاری با رسانه ها و مطبوعات در برداشته است.

وی اضافه کرد: این نشستها با عنوان اتاق فکر در خصوص نحوه تعامل با مطبوعات و نیروی انتظامی برگزارشد، که به همکاری بیشتر در مورد انعکاس اخبار و حوادث نیروی انتظامی در حوزه های مختلف منجر شد.

گلناری اتاق فکر رسانه را دستاورد مهم نیروی انتظامی درسال‌جاری دانست و بیان داشت: در صدد هستیم که در سال آینده با حضور خبرنگاران در اتاق فکر رسانه و نیروی انتظامی تعامل و نقش پر رنگی در انعکاس خبری داشته باشیم.

وی اظهار داشت: با برقراری همکاری‌های بیشتر دو جانبه، تعامل نیروی انتظامی و معاونت اجتماعی در سال جاری در انعکاس اخبار افزایش یابد.

در پایان این نشست مطبوعاتی از خبرنگاران، تصویربرداران، عکاسان فعال در حوزه انتظامی استان اصفهان با اهداء لوح سپاسی تقدیر شد.