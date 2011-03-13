به گزارش خبرگزاری مهر، جواد جزینی درباره انتشار این دو کتاب، افزود: در نخستین جشنواره داستان کوتاه پایداری که با استقبال بسیار خوب نویسندگان برگزار شد، از مجموع آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره ، 50 اثر به مرحله دوم رسیدند که این آثار در قالب دو کتاب "داستان کوتاه" و "داستان خیلی کوتاه (فلش فیکشن)" چاپ و منتشر شده است.

وی افزود: دفتر نخست آثار در بخش داستان خیلی کوتاه (فلش فیکشن) توسط نشر "هزاره ققنوس" و دفتر دوم آن که شامل تعدادی از داستان های برگزیده کوتاه است توسط نشر "سفیر اردهال" در بازار کتاب عرضه می شود.

مراسم رونمایی این دو کتاب روز 24 اسفند ماه ساعت 10 تا 12 در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره دو برگزار می شود.

جشنواره داستان کوتاه پایداری نخستین جشنواره خصوصی این عرصه محسوب می شود که نویسندگانی از سراسر کشور در آن شرکت کرده اند. این جشنواره به همت انتشارات هزاره ققنوس، هیئت موسس انجمن ناشران دفاع مقدس و گروهی از ناشران خصوصی برگزار شد.