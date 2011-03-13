مصالح کم دوام و فاقد کیفیت مشکل اساسی فعالان ساختمان است

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، ایرج شهین باهر شامگاه یکشنبه در همایش مشترک مدیران دفاتر نظام مهندسی آذربایجان شرقی و اعضای نظام مهندسی شهرستان اهر، یکی از مشکلات اساسی فعالان ساختمان را وجود مصالح کم دوام و فاقد کیفیت اعلام کرد و خواستار نظارت مستمر دستگاه های ذیربط برای ارتقاء کمی و کیفی مصالح مصرفی در ساختمان ها و اماکن عمومی و استفاده از مصالح استاندارد شد.

وی گفت: سازمان نظام مهندسی به عنوان یک تشکل غیر دولتی و برخواسته از بطن مردم بازوی فنی و عمرانی شهرداری ها و نهادهای اجرایی فعال در حوزه عمران و آبادانی کشور در رشته های مختلف بوده و تلاش اصلی فعالان و متخصصان و مهندسان عضو این سازمان ایجاد فضایی مناسب با رعایت استانداردهای لازم برشهروندان است.

رئیس نظام مهندسی استان با اشاره به آثار تاریخی این شهرستان از جمله مجموعه فرهنگی تاریخی بقعه شیخ شهاب الدین اهری، خانه دکتر قاسم اهری، بازار سرپوشیده و مسجد جامع و دهها آثار ارزشمند و تاریخی را نشان از پیشینه درخشان این شهرستان در بخش فرهنگی، عمرانی و اجتماعی برشمرد.

باهر از مهندسان به عنوان پرچمداران عرصه عمران، سازندگی در کنار مردم و دولت یاد کرد و افزود: مهندسان عضو این سازمان از تمامی مأموریت سربلند بیرون آمده و آمادگی دارند تجربیات عملی خود را در راه پیشرفت و توسعه کشور پیاده کنند.

وی در این جلسه با انتقاد از کم لطفی ها در برخی شهرداری ها، اخذ سه درصد عوارض از مهندسان را خارج از ضوابط قانونی برشمرد و خواستار حل این معضل از سوی نهادهای ذیربط شد.

وی در این جلسه از امضای تفاهم نامه ای با بانک ملی برای خرید دفتر و تجهیزات لازم دفاتر اعضای نظام مهندسی خبر داد و افزود: با اجرایی شدن این تفاهم نامه وام 350 میلیون ریال با بازپرداخت هفت ساله به دفاتر نظام مهندسی پرداخت می شود.

رئیس نظام مهندسی استان طرح مسکن مهر را گامی عملی در جهت تحقق اهداف دولت نهم و دهم در خانه دار شدن اقشار مختلف مردم برشمرد.

ایرج شهین باهر گفت: در راستای همراهی با دولت در اجرای موفقیت آمیز این طرح سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی گامهای عملی با مشارکت مهندسان عضو این سازمان برداشته است که امیدواریم تعامل و همکاری بین بخشی شاهد رونق و توسعه مسکن مهر در راستای اهداف دولت خدمتگزار باشیم.

در ادامه این همایش معاون فرماندار اهر با اشاره به خدمات دولت نهم و دهم در عرصه های عمران و آبادانی و ابتکار طرح مسکن مهر و همچنین فعالیت دو چندان در ایجاد زیرساختها در حوزه های مختلف عمرانی را مدیون تلاش شبانه روزی مهندسان جوان و تلاشگر اعلام کرد.

عوض نظامی فرید با تأکید بر تعامل و همکاری ادارات با سازمان نظام مهندسی در راستای پیشبرد اهداف دولت خدمتگزار خواستار تداوم این همکاریها در جهت تسریع در اجرای طرح ها و پروژه شدند.