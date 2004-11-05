نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها اهانت به رييس دانشگاه علم و صنعت را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر در اطلاعيه اين نهاد آمده است اين حادثه در حالي رخ داد كه در سالهاي اخير با هوشياري دانشجويان و تدابير خردمندانه مسوولان به ويژه رهنمودهاي مقام معظم رهبري فضاي دانشگاهي، تا حد قابل ملاحظه اي از آرامش نسبي و لازم براي حركت در مسير نهضت توليد علم و دانش برخوردار شده بود.

اين اطلاعيه مي افزايد: ليكن متاسفانه عليرغم تلاش پيگير و چند جانبه مسوول نهاد نمايندگي در دانشگاه علم و صنعت و توصيه مكرر وي به حفظ نظم و آرامش و پيشگيري از تنش ها، برخي رفتارها از حدود عقلانيت و قانون گرايي خارج شد كه به طور قطع مغاير با موازين اخلاقي و مخالف مصالح دانشگاه و مورد نكوهش همه دلسوزان انقلاب است .

اين نهاد ياد آور مي شود اگرچه ناظران آگاه و منصف بر اين باورند كه زمينه هاي بروز اين گونه شيوه هاي نادرست را بايد در عدم رعايت ضوابط و مقررات از سوي برخي مسوولان و نيز قداست زدايي ها با هدف به حاشيه راندن گروه هاي مذهبي دانشگاه ها جستجو كرد ، اما اين گونه شيوه ها با هر انگيزه و از سوي هر كس به هيچ وجه قابل توجيه نمي شود و قطعا بايد همانند ساير اقدامات غير قانوني انجام شده مورد پيگيري قانوني قرار گيرد، بديهي است اعتراض هايي كه در چارچوب قانون و به شيوه هاي عقلاني انجام شود از سوي مسوولان مربوطه با استقبال مواجه و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

دراين اطلاعيه تاكيد شده است:اينك كه عده اي به جاي همكاري براي مهار پرخاش ها به دنبال سوءاستفاده از شرايط مزبور، در صدد افزودن بر دامنه مساله و تبديل آن به يك بحران سياسي هستند ، حفظ آرامش و رفتار منطقي گروه هاي مختلف دانشگاهي به منظور پاسداشت حرمت و كرامت دانشگاه ضرورت مضاعف مي يابد .