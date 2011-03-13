به گزارش خبرگزاری مهر، آزادنگار که اولین خبرگزاری آزاد در جهان است به 9 زبان بین المللی فعالیت می کند و در حال حاضر سه بخش انگلیسی ، فارسی و عربی خود را راه اندازی کرده است.

در آزادنگار این امکان برای کاربران فراهم شده است که نقش یک روزنامه نگار فعال را ایفا کرده و گزارش ها و اخبار خود را به همراه انواع فایل (عکس، فیلم و ...) در سایت قرار دهند.

به گفته قاسم رادمان مدیر عامل این خبرگزاری، آزادنگار حاصل مطالعه و پژوهش هفت ساله چندین جوان دانشجو است.

وی افزود: در آینده نزدیک کاربران خواهند توانست به صورت آنلاین فیلم خبری خود را از طریق وب کم یا موبایل در آزادنگار پخش کنند . همچنین امکان ارسال خبر از طریق پیامک برای کاربران فراهم خواهد شد.

در پایگاه اینترنتی آزادنگار همچنین بخشی با عنوان داشبورد خبری راه اندازی می شود که کاربران می توانند با توجه به علایق و سلایق خود اخبار سایر خبرگزاری ها و یا اخبار کاربران دلخواه خود در آزادنگار را مشاهده کنند. هر کاربر قادر خواهد بود خبرگزاری ویژه ای نیز با نام خود ایجاد کرده (به صورت azadnegar.com/YOURNAME) و مدیریت آن را به دست گیرد.

در بخش قوانین و مقررات سایت آمده است: خبرگزاری بین المللی آزادنگار همانگونه که تا حدودی از نامش پیداست، اولین شبکه اجتماعی جهانی است که با محوریت "خبر" فعالیت می کند. با افتتاح اخبرگزاری آزادنگار، انتشار اخبار از انحصار رسانه های رسمی و گروهی خارج شده و این بار، این مردم هستند که بدون هیچ گونه محدودیتی ، یکدیگر را از رویدادهای کوچک و بزرگ جامعه جهانی آگاه می سازند. آزادنگار در عین اینکه حقوقی را برای کاربران خود ایجاد می کند، طبق اصول کاری خود، عرف و قوانین، تکالیفی نیز از آنان انتظار دارد.