بصیرت راه نجات ملتهای آزاده جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام ابوالفضل عامری عصر یکشنبه در همایش بصیرت از دیدگاه مقام معظم رهبری در جمع ائمه جماعات اهل سنت استان گلستان، افزود: در عصر کنونی بصیرت موضوع بسیار مهمی است و همواره رهبرمعظم انقلاب به ویژه درماههای اخیر به ضرورت آن در جامعه تاکید و توجه داشته اند.

وی تصریح کرد: بصیرت به معنای دانایی صرف نیست بلکه دانایی باید توام با باور و ایمان باشد و انسان باید آن را در تمامی مراحل زندگی بویژه در زمینه شناخت دشمن و توطئه های آن در نظر داشته باشد.

عامری، با تاکید دوباره بر لزوم برخورداری از بصیرت درهمه عرصه ها اظهار داشت: مقام معظم رهبری بر داشتن بصیرت به منظور شناخت دشمن و توطئه های آنان تاکید کرده و آن را اساس و سرلوحه تمامی حرکت ها درجامعه دانسته اند.



رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان های گلستان و گیلان، شناخت حرکات پیچیده جهان امروز، دستیابی مردم به حقوق قانونی و رهایی ملت ها از سلطه مستکبرین و متجاوزین را تنها در گرو داشتن بصیرت و عمل به آن امکان پذیر دانست و ادامه داد: اگر بتوانیم سخنان رهبری را درک و به آن عمل کنیم، به بصیرت دست یافته ایم.

وی، با اشاره به تجهیز همه اقشار بویژه روحانیت وعالمان به آگاهی و شناخت علم موجود زمان افزود: عدم آگاهی یک عالم از واقعیت های جهان و چشم پوشی از بصیرت، سبب بروز مشکلات و صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.

عامری، بصیرت در برابر دشمنان را تنها راه نجات بشر از ظلم و کفر برشمرد و گفت: خوشبختانه امروزه همه ملتهای مسلمان با بهره مندی از بصیرت از ترفندهای استکبار آگاه شده اند و این مهم زمینه ساز دستیابی به اسلام ناب محمدی (ص) است.

نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت در استانهای گلستان و گیلان، علل تاکید همه جانبه مقام معظم رهبری بر موضوع بصیرت را پیچیده شدن توطئه ها و نقشه های دشمنان عنوان کرد و افزود: امروزه دشمنان با راه اندازی جنگ نرم حتی بعضی خواص را نیز در شناخت حق و باطل گمراه ساخته اند و به همین جهت دراین مقطع زمانی نیاز به بصیرت به وضوح آشکار شده است.

عامری، از حاکمان، علما، نهادهای بسیج، نخبگان، جوانان و دانشجویان به عنوان مهمترین مخاطبان رهبری در راه شناخت و داشتن بصیرت نام برد و گفت: این گروهها هریک به خودی خود می توانند، نقش مهمی در آگاهی جامعه داشته باشند.

وی، مهمترین وظیفه روحانیون از دیدگاه مقام معظم رهبری را تقویت ارتباط با مردم، افزایش آگاهی سیاسی و برخورداری از قدرت تحلیل و تعمیق، افزایش مهارت های دینی و مبارزه با بدعتها و تحریف ها عنوان کرد.